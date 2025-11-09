Ρόδος: YouTuber και πρώην μοντέλο ο ρασοφόρος «αρχιεπίσκοπος» που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και ρασοφόρους για τη μεταφορά ναρκωτικών, είναι ο 40χρονος που δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Ο 40χρονος διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου παρουσιάζει συνταγές, ενώ είναι ενεργός και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μοντέλο, γεγονός που οδήγησε στην καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς είχε εκκλησιαστική εκπαίδευση και είχε χειροτονηθεί διάκονος.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην οποία ανήκε ο 40χρονος, η σπείρα χρησιμοποιούσε άλλους δύο ρασοφόρους για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος ρασοφόρος συνελήφθη την Παρασκευή όταν παρέλαβε μια βαλίτσα μέσα στην οποία είχε κρύψει την κοκαΐνη. Τη βαλίτσα είχε μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής για λογαριασμό του μια ηλικιωμένη την οποία είχε πείσει ότι δεν μεταφέρει κάτι ύποπτο ενώ ο ίδιος έφτασε στη Ρόδο αεροπορικώς.

Οι δύο βραχίονες της οργάνωσης

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε Αττική και Ρόδο συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, έξι των οποίων μέλη της σπείρας ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η σπείρα είχε δύο βραρχίονες με τα μέλη της να έχουν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης των ναρκωτικών ενώ είχαν επιλέξει και κατάλληλο σημείο εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Στον πρώτο βραχίονα συμμετείχαν

- 52χρονη ημεδαπή, ως αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνη για την πλήρη καθοδήγηση των υπολοίπων μελών της υποομάδας, καθώς και για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης (καβάτζα) μέχρι την διακίνησή τους. Επίσης, ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

- 42χρονος, ήταν άμεσος συνεργός της 52χρονης, ομοίως υπεύθυνος για την ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη διακίνηση ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών σε έτερους διακινητές ναρκωτικών ουσιών ή χρήστες. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών, όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών από κοινού με την 52χρονη, ενώ αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επιχειρησιακών βραχιόνων της εγκληματικής οργάνωσης.

- 40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, ως άμεσοι συνεργοί με την 52χρονη, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.

Στον δεύτερο βραχίονα συμμετείχαν

- 50χρονος, ως αρχηγικό μέλος για τον δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της δεύτερης υποομάδας, ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια μέσω του 42χρονου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση και την αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης μέχρι τη διακίνησή τους.

- Ο 42χρονος (συνδετικός κρίκος), ως άμεσος συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαραίτητων εφοδίων στα μέλη του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη μεταφορά των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που είχαν συλλεχθεί από φυτεία σε περιοχή τη Φθιώτιδας.

- 43χρονη, ως άμεση συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνη για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Στην επιχείρηση στην Αττική οι αστυνομικοί βρήκαν στα διαμερίσματα στα οποία εντοπίστηκαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη 9 κιλών και κοκαΐνης 50 γραμμαρίων.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -2.238- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -9.092,6- γραμμαρίων,

-14- συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος,

-9- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer),

το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ και-24.500- Λεκ Αλβανίας,

-4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον -105.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.