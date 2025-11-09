Πάτρα: Ιστιοφόρο στη Μαρίνα με εισροή υδάτων- Άμεση επέμβαση των αρχών

Σήμερα τα ξημερώματα, η Λιμενική Αρχή Πάτρας ενημερώθηκε για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα της πόλης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, τα οποία προχώρησαν σε απάντληση των υδάτων. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το σχετικό βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρύπανση.