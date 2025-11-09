Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Ιστιοφόρο στη Μαρίνα με εισροή υδάτων- Άμεση επέμβαση των αρχών

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σήμερα τα ξημερώματα, η Λιμενική Αρχή Πάτρας ενημερώθηκε για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα της πόλης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, τα οποία προχώρησαν σε απάντληση των υδάτων. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους έως ότου προσκομιστεί το σχετικό βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις