Γλυφάδα: Κατέληξε η 70χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρες από 38χρονο

Έπειτα από 18 ημέρες νοσηλείας, η 70χρονη που είχε δεχθεί άγρια επίθεση με πέτρες από 38χρονο στη Γλυφάδα, κατέληξε σήμερα (09.11.2025), χάνοντας τη μάχη για τη ζωή της.

Η γυναίκα νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική από τη μέρα της επίθεσης, όταν είχε εντοπιστεί αιμόφυρτη στον δρόμο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.

Ο 38χρονος, εκείνη την ημέρα, σήκωσε πέτρα και ξεκίνησε να χτυπά πισώπλατα και με μανία την 70χρονη μέχρι εκείνη να πέσει χωρίς τις αισθήσεις της.

Αφού την άφησε αιμόφυρτη στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.