Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα με τραυματία δικυκλιστή

Στην οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα
Τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί στην οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.
Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
