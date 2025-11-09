Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα με τραυματία δικυκλιστή

Τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί στην οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.

Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.