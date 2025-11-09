Βορίζια: Στο επίκεντρο πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού- Ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων αύριο

Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που οδήγησε στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, μέσα από καταθέσεις κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Κάτω από αυστηρή μυστικότητα, μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, μαζί με δύο ακόμη ποινικούς. Οι πέντε εξετάζονται για πληροφορίες που μπορεί να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και της πολύνεκρης συμπλοκής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες. Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.

Στο χωριό επικρατεί βαρύ κλίμα και πεπλο σιωπής. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και σπάνια κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους. Μια βδομάδα μετά το μακελειό, το κλίμα στα Βορίζια εξακολουθεί να είναι βαρύ. Φόβος και ανησυχία επικρατεί για την επόμενη μέρα, κυρίως για το πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την όλη κατάσταση.