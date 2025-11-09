Βορίζια: Στο επίκεντρο πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού- Ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων αύριο

Οι τελευταίες εξελίξεις
Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που οδήγησε στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, μέσα από καταθέσεις κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού.
Κάτω από αυστηρή μυστικότητα, μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, μαζί με δύο ακόμη ποινικούς. Οι πέντε εξετάζονται για πληροφορίες που μπορεί να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και της πολύνεκρης συμπλοκής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.
Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.
Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού
Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες. Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.
Στο χωριό επικρατεί βαρύ κλίμα και πεπλο σιωπής. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και σπάνια κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους. Μια βδομάδα μετά το μακελειό, το κλίμα στα Βορίζια εξακολουθεί να είναι βαρύ. Φόβος και ανησυχία επικρατεί για την επόμενη μέρα, κυρίως για το πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την όλη κατάσταση.
Οι οικογένειες που δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά αγωνιούν για την επόμενη μέρα και κυρίως για αυτά που θα έρθουν από την ερχόμενη Δευτέρα, όταν και τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία τους, όταν όπως λένε χαρακτηριστικά θα φύγει η αστυνομία, τι θα γίνει στο χωριό και πώς θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τα πράγματα και να γεφυρωθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που χωρίζει πλέον τις δύο οικογένειες.
Η αστυνομία βρίσκεται σε επίκαιρα σημεία και στις εισόδους του χωριού, όπου ελέγχονται όσοι μπαίνουν σε αυτό εξονυχιστικά. Τόσο το καφενείο όσο και το μινι μάρκετ, που βρίσκεται απέναντι από αυτό, στα Βορίζια είναι κλειστά. Χθες το χωριό είχε λίγο ζωή, ωστόσο όσο πέφτει το φως της μέρας τα πάντα γίνονται πιο σκοτεινά και μουντά.
Στο σημείο που έπεσε νεκρή η 56χρονος Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, οι συγγενείς έχουν τοποθετήσει λίγα λουλούδια και ένα μικρό καντηλάκι. Ένα ζήτημα ακόμα που απασχολεί το χωριό, αλλά και τις αρχές είναι και τα πρώτα μνημόσυνα για τις εννέα ημέρες από τους δυο θανάτους. Σε ποιες συνθήκες και που θα τελεστούν; Είναι και αυτό ένα κρίσιμο στοιχείο που βαραίνει το κλίμα στα Βορίζια. Αύριο, Δευτέρα προγραμματίζεται να ανοίξει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό στο Βορίζια.
Αγωνία για τα μνημόσυνα και τα σχολεία
Τα δύο σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών, ενώ επικρατεί ανησυχία για το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στις επόμενες ημέρες και ιδίως στα μνημόσυνα των θυμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί πως το θύμα είχε επισκεφθεί τις φυλακές μία ημέρα πριν το μακελειό, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Οι δύο συλληφθέντες τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές εκτός Κρήτης, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να δοθούν τη Δευτέρα.
Οι αρχές διεξάγουν δύο παράλληλες έρευνες: μία για την τοποθέτηση της βόμβας και μία για την αιματηρή σύγκρουση που ακολούθησε, με στόχο να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα πίσω από το διπλό έγκλημα που συγκλονίζει την Κρήτη.
