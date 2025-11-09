Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Αγυιά

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Αγυιά στις 4 παρά είκοσι περίπου και στο σημείο έσπευσε η ΠΥ.

Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με τρία οχήματα και έξι άνδρες και έθεσε υπό έλεγζχο την πυρκαγιά.