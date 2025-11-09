Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Αγυιά

Επί τόπου η πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Αγυιά στις 4 παρά είκοσι περίπου και στο σημείο έσπευσε η ΠΥ.
Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με τρία οχήματα και έξι άνδρες και έθεσε υπό έλεγζχο την πυρκαγιά.
Βορίζια: Έρευνες της ΕΚΑΜ στον Ψηλορείτη για τα όπλα του φονικού- Μήνυμα ειρήνης από τον ιερέα του χωριού
Σοφία Ζαχαράκη: Ετοιμάζουμε σύστημα που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα για την πρόληψη και τα ναρκωτικά
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ- Βίντεο δείχνει γέφυρα να σείεται από τους θυελλώδεις ανέμους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr