Σοφία Ζαχαράκη: Ετοιμάζουμε σύστημα που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα για την πρόληψη και τα ναρκωτικά

Το γεγονός ότι ζητήματα των σχολείων και της Παιδείας εμπλέκονται κατά περίπτωση με το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη κλήθηκε να σχολιάσει σε συνέντευξή της στο mega η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αναφορά παράλληλα στο περιστατικό χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο στη Δυτική Αχαΐα,

H κα Ζαχαράκη απαντώντας αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και τόνισε:

«Θα σας πω το παρατηρώ γιατί είμαι χρόνια μέσα στα σχολεία και παρατηρώ την αλλαγή ή την ένταση.Το κομμάτι της διακίνησης ναρκωτικών ή το κομμάτι το οποίο είναι το προπαραβατικό ή παραβατικό, είναι κάτι που το βλέπουμε να εξελίσσεται όχι μονο στον ελληνικό χώρο, ευρωπαϊκά και διεθνώς. Αυτό στο οποίο εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, χωρίς να λέω ότι είναι πανάκεια, είναι η πρόληψη. Με τον κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κομμάτι της καταπολέμησης και της παραβατικότητας, ετοιμάζουμε ένα σύστημα το οποία θα είναι πανελλαδικό και ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα και από συγκεκριμένες περιοχές για το κομμάτι της πρόληψης και για το κομμάτι των ναρκωτικών".