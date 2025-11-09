Σοφία Ζαχαράκη: Διαγράφονται 285.000 αιώνιοι φοιτητές- «Δεύτερη ευκαιρία» για όσους επιστρέφουν στα Πανεπιστήμια

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, συνομίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ασφάλεια στα σχολεία, τα κενά εκπαιδευτικών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ζήτημα των αιώνιων φοιτητών.

Για την υπόθεση των Βοριζίων και το κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει: «Στην υπόθεση της Κρήτης είναι σημαντικό και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία, έτσι ώστε οποιαδήποτε έκφανση έχει, το σχολείο, το να πας στη δουλειά, να κάνεις μια κοινωνική ζωή, θα επανέλθει. Άρα είναι ένα θέμα αποκατάστασης ασφάλειας. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη πριν από το γεγονός, δουλεύουμε για το σχολείο, μπορεί να έκλεισε αλλά βάλαμε αμέσως τηλεκπαίδευση για να μην μείνουν τα παιδιά πίσω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Την Δευτέρα θα πάνε σχολείο. Έχουμε στείλει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης και έχουν μιλήσει με όλους τους γονείς. Είναι ανήσυχοι οι άνθρωποι στα Βορίζια και τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Η παρουσία της αστυνομίας δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε πάλι να είμαστε στην τάξη», είπε αρχικά.

Για την ασφάλεια στα σχολεία και την ανήλικη παραβατικότητα: «Το κομμάτι της διακίνησης ναρκωτικών στα σχολεία ή το προπαραβατικό ή παραβατικό, είναι κάτι που το βλέπουμε να εξελίσσεται στον χώρο τη εκπαίδευσης. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη. Και ξεκινάμε την ενημέρωση για το κομμάτι της πρόληψης, για τα ναρκωτικά κτλ. δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά. Η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Στο κομμάτι της έρευνας διοικητικά το ψάχνουμε. Κάνουμε συνεχώς ενημερώσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους ψυχολόγους».