Γαλλία: Νεκρός, δεμένος και φιμωμένος βρέθηκε 61χρονος πατέρας- Κατηγορούνται η σύζυγος και τα τρία παιδιά τους

Μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, καθώς ένας 61χρονος πατέρας εντοπίστηκε δεμένος και φιμωμένος μέσα στο σπίτι του την Πέμπτη. Για τον θάνατό του κατηγορούνται η 52χρονη σύζυγός του και τα τρία ενήλικα παιδιά τους, ηλικίας 22 έως 25 ετών.

Η μητέρα και τα παιδιά κατηγορούνται για εκ προθέσεως άσκηση βίας που οδήγησε σε θάνατο, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Η γυναίκα και ένας από τους γιους έχουν ήδη προφυλακιστεί από τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, μία μικρή πόλη λίγο έξω από τη Γαλλία, οι πράξεις έγιναν ομαδικά και σε συνεργασία, γεγονός που τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11/2025), η υπηρεσία επειγόντων ιατρικών περιστατικών (SAMU) κλήθηκε γύρω στις 22:10. Οι διασώστες βρήκαν τον άνδρα δεμένο και φιμωμένο, χωρίς αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 22:47. Στις 23:00, συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 61χρονος περιγράφεται από συγγενείς ως βίαιος. Πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια, έπειτα από έναν καβγά, τον έδεσε και τον φίμωσε με ταινία, προσπαθώντας αργότερα να τον επαναφέρει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα.