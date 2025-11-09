Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, ναρκωτικά και σιδερογροθιά

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, ναρκωτι...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Πάτρα, άνδρας συνελήφθη χθες τα ξημερώματα για όπλα και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι, με γεμιστήρα, που περιείχε πέντε φυσίγγια.

Σε έρευνα που ακολούθησε την οικία του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα γραμμάριο κάνναβης, ένα πλαστικό τρίφτη με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Σοφία Ζαχαράκη: Διαγράφονται 285.000 αιώνιοι φοιτητές- «Δεύτερη ευκαιρία» για όσους επιστρέφουν στα Πανεπιστήμια

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα με τραυματία δικυκλιστή

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Όπλο Ναρκωτικά Αστυνομία

Ειδήσεις