Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, ναρκωτικά και σιδερογροθιά

Στην Πάτρα, άνδρας συνελήφθη χθες τα ξημερώματα για όπλα και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι, με γεμιστήρα, που περιείχε πέντε φυσίγγια.

Σε έρευνα που ακολούθησε την οικία του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα γραμμάριο κάνναβης, ένα πλαστικό τρίφτη με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.