Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με σπασμούς

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση ότι μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε σχολική μονάδα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όταν ο μαθητής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση, εμφανίζοντας σπασμούς στον χώρο του σχολείου.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και ασθενοφόρο μετέφερε τον μαθητή, συνοδεία εκπαιδευτικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Για το περιστατικό επελήφθη η Αστυνομία, η οποία συνέλεξε καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, παρουσίασε συμπτώματα όπως σπασμούς. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για το σοβαρό αυτό γεγονός, που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.