Βοιωτία: Δεμένος πισθάγκωνα για δύο ημέρες μέσα στο αυτοκίνητο- Με πλαστές πινακίδες το όχημα

Σε εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο, σε χωματόδρομο στην περιοχή Σκούρτα Βοιωτίας, εντοπίστηκε η απανθρακωμένη σορός ενός άνδρα μέσα σε ολοσχερώς καμένο αυτοκίνητο. Το ακόμη πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι το θύμα βρέθηκε δεμένο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της άγριας δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, τόσο το όχημα όσο και η σορός φαίνεται να βρίσκονταν στο σημείο για περίπου δύο ημέρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από κανέναν.

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε το βράδυ της Παρασκευής (07.11.2025) ένας κυνηγός που περνούσε τυχαία από τον δρόμο και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα πρόκειται για ένα οργανωμένο έγκλημα καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν πάρθηκε τυχαία. Ο ή οι δράστες επέλεξαν να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητο και να δέσουν μέσα σε αυτό τον άνδρα, στην συγκεκριμένη τοποθεσία την οποία δεν μπορεί να επισκεφθεί κάποιος εύκολα. Για αυτόν τον λόγο εντοπίστηκε και τυχαία από κυνηγό, 2 ημέρες μετά, αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews.

Μέχρι στιγμής η σορός του θύματος δεν έχει ταυτοποιηθεί. Τα μόνα στοιχεία που κρατούν στα χέρια τους οι αρχές είναι το ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Αυτή, φέρεται πως είναι μία ακόμη επιβεβαίωση για το ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού επικεντρώνονται σε έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής που εξαφανίστηκε από την Αθήνα το περασμένο διάστημα και είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης. Πρόκειται για έναν άνδρα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες δηλώσεις εξαφάνισης.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και στο σημείο έχει φτάσει κλιμάκιο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να βρουν ίχνη που θα βρουν ίχνη που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του νεκρού.