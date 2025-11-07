Χαλκίδα: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου για την οπαδική επίθεση

Οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου, οπαδού της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε επίθεση στη Χαλκίδα με οπαδικά κίνητρα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι νεαροί 19, 22 και 23 ετών αρνήθηκαν τις κατηγορίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν. Αντίθετα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο (08/11) αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι συλληφθέντες

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια και οχήματα και αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται: αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένος σουγιάς, αεροβόλο, μπαστούνι του μπέιζμπολ, κουκούλα full face, καθώς και φούτερ με καφετιές κηλίδες, πιθανώς αίματος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων έχουν ήδη απολογηθεί επί 6,5 ώρες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.