Χαλκίδα: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου για την οπαδική επίθεση

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια και οχήματα και αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος
Οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου, οπαδού της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε επίθεση στη Χαλκίδα με οπαδικά κίνητρα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Οι νεαροί 19, 22 και 23 ετών αρνήθηκαν τις κατηγορίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν. Αντίθετα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Αύριο (08/11) αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.
Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι συλληφθέντες
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με εφόδους σε σπίτια και οχήματα και αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος.
Στα ευρήματα περιλαμβάνονται: αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένος σουγιάς, αεροβόλο, μπαστούνι του μπέιζμπολ, κουκούλα full face, καθώς και φούτερ με καφετιές κηλίδες, πιθανώς αίματος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων έχουν ήδη απολογηθεί επί 6,5 ώρες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.
«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.
«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr