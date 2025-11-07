Τεμπη: Aπόφαση ορόσημο για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη σύμβαση 717

Δικαιωμένοι αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειες.

Ομόφωνα οι δικαστές παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση όχι μόνο απέρριψαν το αίτημα του δικηγόρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για αποβολή των συγγενών των θυμάτων από τα έδρανα αλλά ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου υποχρεώνοντας το ελληνικό δημόσιο να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι συγγενείς δηλώνουν δικαιωμένοι από την απόφαση της δικαιοσύνης και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη δικαίωση της μνήμης των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σε δηλώσεις τους όλοι στηλίτευσαν επίσης το γεγονός ότι στη σημερινή δίκη δικηγόροι του Νομικού Συμβουλίου του κράτους βρέθηκαν στα έδρανα της υπεράσπισης παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ελέγχονται ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.

Ένταση στο δικαστήριο

Στη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων, υπήρξε εκνευρισμός από συγγενή θύματος των Τεμπών με την τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα υποστήριξης κατηγορίας, ενώ κατά τη διάρκεια της διακοπής υπήρξε νέα ένταση. Αυτή τη φορά με τον Αντώνη Ψαρόπουλο ο οποίος μπήκε στην αίθουσα και απευθυνόμενος στο συνήγορο των κατηγορουμένων είπε: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».