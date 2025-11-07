Θαυμαστής του… Άγγελου Χαριστέα ο Ζοχράν Μαμντάνι- Η απίστευτη ανάρτηση

Η Νέα Υόρκη καλωσόρισε τον νέο επικεφαλής της πόλης, τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος γράφει ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ταυτόχρονα ο νεότερος που εκλέγεται ποτέ.

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τη δημαρχία παρά τον ανοιχτό “πόλεμο” που του είχε κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ, με αποκορύφωμα την απειλή για περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων για την Νέα Υόρκη.

Γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, ο Μαμντάνι μεγάλωσε στο Κουίνς και ανήκει στη νέα γενιά προοδευτικών πολιτικών που συνδυάζουν τον ακτιβισμό με κοινωνικές πολιτικές, επιδιώκοντας αλλαγές που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών καθημερινά.

Μια άλλη πληροφορία για την προσωπική του ζωή που έχει γίνει ευρέως γνωστή είναι η αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Δηλώνει φανατικός οπαδός της Άρσεναλ, ενώ θεωρεί πως η ενασχόληση του με τα αθλητικά και η ποδοσφαιρική του ταυτότητα έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής του νοοτροπίας.

Κάτι που δεν γνωρίζαμε όμως μέχρι σήμερα είναι ο θαυμασμός που τρέφει για τον Άγγελο Χαριστέα. Όπως φαίνεται, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει ξεχωρίσει από την ποδοσφαιρική ιστορία την στιγμή που ο Άγγελος Χαριστέας “σφραγίζει” την νίκη της Ελλάδας στο Euro του 2004 με την ιστορική κεφαλιά στην Πορτογαλία.

Το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο Μαμντάνι είχε προχωρήσει σε μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, είχε γράψει: «Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδερφούς, αδερφές, την οικογένεια πέρα από τα φύλα και φυσικά στον ίδιο τον Άγγελο Χαριστέα» είχε γράψει, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με ένα σύντομο βίντεο από την κεφαλιά του Χαριστέα στο Euro 2004.