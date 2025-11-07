Αγρίνιο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 49χρονη που μαχαίρωσε τον πατέρα της

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο 79χρονος άνδρας που νωρίτερα σήμερα το πρωί δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από την κόρη του, στο διαμέρισμά του στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο άνδρας φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα, ευτυχώς δίχως να απειλούν την ζωή του. Οι Αρχές συνέλαβαν την 49χρονη κόρη του, περισυλλέγοντας παράλληλα από το διαμέρισμα το μαχαίρι της επίθεσης, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Αγρίνιο).