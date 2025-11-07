Βορίζια: Μεγάλη έρευνα για τα όπλα - Στο μικροσκόπιο ίχνη κινητών

Ο εντοπισμός του παράνομου οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια της Κρήτης είναι ο στόχος των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση και σύμφωνα με το ethnos.gr, τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των όπλων αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, έχουν ήδη ανοίξει τα δεδομένα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή και ερευνάται λεπτό - λεπτό πού κινήθηκαν συγκεκριμένες τηλεφωνικές συνδέσεις που βρίσκονταν στον χώρο του μακελειού τα κρίσιμα λεπτά μετά το διπλό φονικό.

Ουσιαστικά, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τις κινήσεις των ανθρώπων που κρατούσαν τα όπλα και τράβηξαν την σκανδάλη και στη συνέχεια, πριν καν ακόμα απομακρυνθούν οι τραυματίες και οι νεκροί από το σημείο, έφυγαν από το κέντρο του χωριού και έσπευσαν να κρύψουν τα όπλα.

Πολλοί από αυτούς φαίνεται να είχαν τις συσκευές των κινητών επάνω τους και να άφησαν ίχνη στη διαδρομή τους.

Αυτή τη στιγμή, μόλις τέσσερα όπλα έχουν εντοπιστεί και έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις στην Αθήνα όμως οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά και διαφόρων ειδών όπλα κατά την συμπλοκή.