Μόνιμα στην Κρήτη το «ελληνικό FBI»- Τέλος οι μπαλωθιές - Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Στην Κρήτη βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όπου ανακοινώνει μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του για την ανακοίνωση των μέτρων. Οπως έκανε γνωστό γίνεται κακούργημα η παράνομη οπλοκατοχή, μπαίνει τέλος στις μπαλωθιές, ενώ όσοι παραδώσουν τα όπλα τους δεν θα τύχουν δίωξης.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο παραβατικότητα, οπλοκατοχή και βία, το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει», πρόσθεσε.

«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους. ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν τον δίκαιο κόπο των πολιτών και των συναδέλφων. Δεν θα επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος σε στοιχεία του τελευταίου έτους επισήμανε ότι… «έχουμε 100% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει 3 έως 4 ανθρωποκτονίες ετησίως. Οι κλοπές και οι ληστείες είναι σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση.

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση

Θα δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα σε γνωστές αντιπαλότητες.

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές.

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί.

Το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.

Τι ισχύει για το FBI

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε… «Όλα τα τμήματα της Αττικής εκπροσωπούνται και στη Θεσσαλονίκη και τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στην Κρήτη. Οι τρεις επιχειρηασιακές αλλαγές έχουν ως εξής:

Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς

Θα δημιουργηθεί νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο νησί. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου στη νέα υπηρεσία που θα δημιουργηθεί

Οι 20 από τους 100 νέους αστυνομικούς θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους με έρευνες για ανάλυση πληροφοριών για τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

Το συγκεκριμένο τμήμα θα κάνει στοχευμένες δράσεις για εγκλήματα κατά ζωής, οπλοχρησία, ζωοκλοπών, εκβιασμών κ.α. Στην Κρήτη πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε με ίδρυση 6 τμημάτων Τμημάτων Αστυνομικών επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς».

Συγχώνευση των ΤΑΕ

Ανέφερε επίσης ότι συγχωνεύονται τα ΤΑΕ με τις ομάδες ΟΠΚΕ. «Πριν από 25 χρόνια στην Κρήτη ξεκινήσαμε με ίδρυση 6 τμημάτων Τμημάτων Αστυνομικών επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς.

Τώρα προχωράμε στη συγχώνευση των ΤΑΕ με τις ομάδες ΟΠΚΕ και ενισχύουμε τη νέα δομή με 50 νέους αστυνομικούς από την 1η Μαρτίου

Από την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εδώ 50 αποσπασμένοι αστυνομικοί για να ενισχύσουν των νέων ΤΑΕ που συγχωνευθούν με τις ομάδες ΟΠΚΕ».