Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος- Ερευνάται εμπλοκή της κόρης του

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος- Ερευνά...

Προσήχθη συγγενής του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Αγρινίου, ύστερα από αναφορά για σοβαρό περιστατικό σε διαμέρισμα.

Περίπου στις 8:30 το πρωί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει 79χρονο άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα. Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews, προσήχθη στο Τμήμα η 49χρονη κόρη του τραυματία

Ειδήσεις Τώρα

Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα

Αχαΐα: Σοβαρός τραυματισμός άνδρα από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο

Ειδήσεις