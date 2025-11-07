Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος- Ερευνάται εμπλοκή της κόρης του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Αγρινίου, ύστερα από αναφορά για σοβαρό περιστατικό σε διαμέρισμα.

Περίπου στις 8:30 το πρωί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει 79χρονο άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα. Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews, προσήχθη στο Τμήμα η 49χρονη κόρη του τραυματία