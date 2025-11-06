Αχαΐα: Σοβαρός τραυματισμός άνδρα από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, στα Κουνελάικα Αχαΐας, όταν άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σιδηροκατασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το περιστατικό: "Κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, γιατί για την εργοδοσία και το κράτος προτεραιότητα έχουν τα κέρδη και όχι η ανθρώπινη ζωή. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει σοβαρότατες ευθύνες και για αυτό το έγκλημα, γιατί συνεχίζει τη πολιτική που ακολούθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου. Αυτή τη πολιτική εξυπηρετεί και ο νέος νόμος της 13ωρης σκλαβιάς που όχι μόνο δεν διασφαλίζει την ύπαρξη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά διευκολύνει τους εργοδότες να συγκαλύπτουν τα εργοδοτικά τους εγκλήματα. Δεν ανεχόμαστε για τα κέρδη των εργοδοτών να φεύγουμε το πρωί για δουλειά και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε"