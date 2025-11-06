Πάτρα: Δύσκολες ώρες για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη- «Η σκέψη μας τον συντροφεύει»

Τη συμπαράστασή του προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που δίνει μια δύσκολη μάχη για την υγεία του, εκφράζει ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, τονίζοντας τη μακρόχρονη και ανιδιοτελή προσφορά του στην παράταξη και την τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του, αναφέρει: "Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση προς τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, που δίνει με αξιοπρέπεια μια πολύ δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε για δεκαετίες ενεργό και ανιδιοτελές μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, προσφέροντας με ήθος και συνέπεια στον τόπο, στην κοινωνία και στην παράταξή μας.

Όλα τα μέλη της ΔΕΕΠ και των τοπικών οργανώσεων της περιοχής μας βρίσκονται με σκέψη και ευγνωμοσύνη στο πλευρό του και εκφράζουν ειλικρινείς ευχές δύναμης και κουράγιου στον ίδιο και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η σκέψη μας τον συντροφεύει.