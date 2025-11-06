Σαγέικα: Βανδαλισμός στο Γυμνάσιο - Έβαλαν κόλλα και ακαθαρσίες στις εισόδους

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Σαγεΐκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις εισόδους του σχολείου, εμποδίζοντας τη διεξαγωγή μαθημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Διεύθυνσης του σχολείου στην Αστυνομία, οι δράστες τοποθέτησαν κόλλα και καρφίτσες στις κλειδαριές, ενώ γέμισαν με ακαθαρσίες (κόπρανα) τις δύο κύριες εισόδους που οδηγούν στο κεντρικό κτίριο.

Η εικόνα που αντίκρισαν εκπαιδευτικοί και μαθητές το πρωί προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε γονείς και κατοίκους της περιοχής.