Πάτρα: Black Month (αντί για Friday), όνομα και πράγμα- Πεσμένη η κίνηση στην αγορά παρά τις προσφορές

Μειωμένη κινητικότητα ενόψει Black Friday παρουσιάζει φέτος η αγορά της Πάτρας, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Χρήστος Σπανός, Γ’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, επισημαίνοντας ότι παρότι υπάρχουν προσφορές όλο τον χρόνο, η Black Friday παραμένει μια μέρα με αυξημένη επισκεψιμότητα, χωρίς ωστόσο να θυμίζει τις πρώτες χρονιές που καθιερώθηκε στην χώρα.

Όπως σημειώνει, «η Black Friday είναι μια μέρα που παραδοσιακά υπάρχει κινητικότητα, αλλά όχι όπως παλαιότερα, όταν είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα και υπήρχε ενθουσιασμός. Σήμερα η αγορά είναι πεσμένη, δεν κουνιέται φύλλο».

Υποτονική αγορά και ανάγκη για εμπιστοσύνη

Ο κ. Σπανός επισημαίνει πως η γενική εικόνα της αγοράς παραμένει υποτονική, με τον τζίρο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι η ειλικρίνεια και η συνέπεια αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών.

«Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και σεβασμός στον καταναλωτή, χάνεται η σχέση εμπιστοσύνης. Και σε αυτή τη δύσκολη εποχή, αυτό είναι πολύτιμο», καταλήγει.

Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τις τιμές

Ο κ. Σπανός υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να διαπιστώνουν αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. «Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει τις τιμές, όπως κάνει και στις χειμερινές ή καλοκαιρινές εκπτώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να κοιτάζει τις αρχικές τιμές που αναγράφονται στα καρτελάκια», αναφέρει.

Παράλληλα, καλεί τους επαγγελματίες να είναι ειλικρινείς απέναντι στο κοινό, ώστε να διατηρηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. «Ο καταστηματάρχης πρέπει να είναι ειλικρινής, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει καλή επαφή με τον καταναλωτή και να τον κρατήσει».

“Black Month” αντί για “Black Friday”

Κλείνοντας, ο Γ’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας επισημαίνει πως οι εκπτώσεις έχουν πλέον επεκταθεί χρονικά, χάνοντας σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό τους χαρακτήρα. «Πολλά καταστήματα βάζουν διπλές τιμές και μετά προωθούν αφίσες για “Black Week” ή “Black Month”. Έτσι, στην πράξη έχουμε περάσει από τη Black Friday σε έναν ολόκληρο “μαύρο μήνα” προσφορών», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται προσοχή από την πλευρά των καταναλωτών για να ξεχωρίζουν τις πραγματικές εκπτώσεις από τις τεχνητές».