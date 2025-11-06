Α΄ΕΛΜΕ: «Στην Αχαΐα υπάρχουν 48 κενά στη γενική εκπαίδευση και 43 στην ειδική εκπαίδευση»

Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς, παρά τις διαβεβαιώσεις για πλήρη στελέχωση.

Η ανακοίνωση της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων και στο μέσον του πρώτου τετράμηνου, τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας ότι τα σχολεία θα ξεκινούσαν πλήρως στελεχωμένα.

Έτσι στην πορεία στοχοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι μητέρες που παίρνουν άδειες μητρότητας, μετά ανακάλυψε λάθος στο μέτρημα των κενών και τώρα η Υπουργός Παιδείας εμφανίζεται να ζητάει πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών και την κάλυψη των κενών, λες και είναι Υπουργός σε άλλη κυβέρνηση… Και δυστυχώς ούτε τώρα πρόκειται να καλυφθούν όλα τα κενά με την αναμενόμενη τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, αφού οι πιστώσεις δεν φαίνεται να επαρκούν.

Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα συνεχίζουν να υπάρχουν 48 κενά στην γενική εκπαίδευση και 43 κενά στην ειδική εκπαίδευση. Δηλαδή χάνονται 2.000 ώρες την εβδομάδα!!!

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των κενών των σχολείων.