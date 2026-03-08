Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας: Δώρα στις γυναίκες αστυνομικούς

Η γυναίκα αστυνομικός δίνει καθημερινά τη δική της μάχη στην πρώτη γραμμή, κάτω από αντίξοες συνθήκες και απαιτητικά ωράρια.

Με αφοσίωση στο καθήκον, στέκεται ισάξια δίπλα στους άνδρες συναδέλφους της, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται με επιτυχία στους πολλαπλούς ρόλους της συζύγου και της μητέρας, προσφέροντας τα μέγιστα στην κοινωνία και στο Σώμα.

Θέλοντας να αναγνωρίσει έμπρακτα αυτή την πολύτιμη συνεισφορά, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας προχώρησε σε μια συμβολική πρωτοβουλία με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσφέροντας σε όλες τις συναδέλφους μας ένα προϊόν περιποίησης της εταιρείας LA VIE EN ROSE.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε χάρη στην άμεση και ευγενική ανταπόκριση της ιδιοκτήτριας της εταιρείας, κ. Δήμητρας-Μαρίας Κατσαφάδου, την οποία ευχαριστούμε δημόσια για τη διάθεση των προϊόντων σε ειδική, προνομιακή τιμή. Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στις υπεύθυνες του καταστήματος LA VIE EN ROSE στην Πάτρα (Αγίου Ανδρέου 67) για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ως Ένωση, παραμένουμε σταθερά στο πλευρό κάθε συναδέλφου. Δέσμευσή μας είναι η διαρκής ανάδειξη του έργου των γυναικών στην Αστυνομία και η ουσιαστική στήριξή τους απέναντι στις ιδιαίτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά.