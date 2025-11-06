Πάτρα: Διαγραμμίσεις και στη Ρήγα Φεραίου - Χώρος για τα τραπεζοκαθίσματα και πάνω στον πεζόδρομο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σήμερα οι εργασίες διαγραμμίσεων στη Ρήγα Φεραίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας κανονιστικής για κυκλοφορία στην Πάτρα αλλα και για τους χώρους των τραπεζοκαθισμάτων.

Η «κανονιστική διαγράμμιση» στην Πάτρα αναφέρεται στον νέο «Κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμων, με καθορισμό όρων και προϋπόθεσης χρήσης τους», ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Αυτός ο κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για τη χρήση των πεζοδρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων στην πόλη.

Τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο σημείο, προχωρώντας στη σήμανση των χώρων που θα καταλάβουν οι επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό κοινόχρηστων χώρων.