Πάτρα: Κατάληψη στο 4ο ΕΠΑΛ- "Δεν έχουμε ούτε καρέκλες" λένε οι μαθητές

Σε κατάληψη του σχολείου προχώρησαν σήμερα οι μαθητές στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση των μαθητών συνδέεται με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολικό περιβάλλον, ενώ υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σχολείο είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω των άθλιων συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγονται τα μαθήματα, ακόμη και στους διαδρόμους του κτιρίου.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, πολλές αίθουσες είναι σε κακή κατάσταση, με φθαρμένους τοίχους και έπιπλα, ενώ έχουν διαπιστώσει ακόμη και ποντίκια και κατσαρίδες να κινούνται στους χώρους.