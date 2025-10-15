4ο ΕΠΑΛ Πάτρας: Δεν έχουν βιβλία, κυλικείο, πόσιμο νερό, εξοπλισμό, αίθουσες, αλλά έχουν... τρωκτικά! ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Εικόνες που προκαλούν απορία και αγανάκτηση έρχονται από το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, όπου μαθητές αναγκάζονται να κάνουν μάθημα ακόμη και εκτός αιθουσών, στους διαδρόμους, λόγω έλλειψης χώρων και εξοπλισμού, ενώ υπάρχουν μέρες που συναντούν τρωκτικά μέσα στο σχολείο.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, πολλές αίθουσες είναι σε κακή κατάσταση, με φθαρμένους τοίχους και έπιπλα, ενώ έχουν διαπιστώσει ακόμη και ποντίκια και κατσαρίδες να κινούνται στους χώρους.

Η έλλειψη καρεκλών οδηγεί σε απίστευτες σκηνές, με μαθητές να λογομαχούν ακόμη και με συμμαθητές άλλων τμημάτων για να εξασφαλίσουν μια θέση στο μάθημα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι ίδιοι οι μαθητές με τα κινητά τους αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του σχολείου. Ένα κτίριο που δείχνει να έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου.

Όπως δηλώνουν, αναγκάστηκαν να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματά τους προκειμένου να ακουστούν, καθώς –όπως υποστηρίζουν– δεν διαθέτουν ούτε τα απολύτως απαραίτητα, όπως... βιβλία.

Βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, και οι μαθητές τονίζουν ότι δεν ζητούν κάτι υπερβολικό. Δεν απειλούν καν με καταλήψεις, απλώς διεκδικούν τα αυτονόητα – λίγους μόλις μήνες πριν βρεθούν στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων.