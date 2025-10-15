Μεταποιήσεις ρούχων σε υποχώρηση, επισκευές παπουτσιών σταθερές- Τι λένε στο thebest.gr επαγγελματίες της Πάτρας

Για την πτώση της ζήτησης στον χώρο των μεταποιήσεων ρούχων αλλά και τη σταθερή εικόνα που παρουσιάζει η επισκευή υποδημάτων στην Πάτρα, μίλησαν στο thebest.gr η μοδίστρα Αναστασία Παππά και ο τσαγκάρης Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος.

«Ο κόσμος δεν έρχεται όπως παλιά» – Δύσκολη περίοδος για τις μοδίστρες

Όπως εξηγεί η κ. Παππά, η εικόνα που επικρατεί στον κλάδο είναι αποθαρρυντική. «Ο κόσμος δεν έρχεται όπως παλιά. Δεν υπάρχει ζήτηση. Οι περισσότεροι επιλέγουν να αγοράζουν φθηνά ρούχα από καταστήματα όπως το Shein. Είναι δύσκολοι καιροί και όταν ένα ρούχο χαλάσει ή σκιστεί, το πετάνε και παίρνουν άλλο, αντί να το φέρουν για επιδιόρθωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μοδίστρα σημειώνει ότι οι μεταποιήσεις που ζητούνται πλέον αφορούν σχεδόν αποκλειστικά επίσημα ρούχα. «Έρχονται για νυφικά, φορέματα γάμου, βάφτισης, ρούχα που δεν βρίσκουν εύκολα έτοιμα στην αγορά και τα ράβουμε εξαρχής», εξηγεί. Όσον αφορά το κοινό, τονίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών.

Σταθερή η εικόνα για τις επισκευές παπουτσιών

Από την πλευρά του, ο κ. Γραμματικόπουλος παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. «Η πελατεία μας παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε αύξηση ούτε μείωση στη ζήτηση», αναφέρει.

Οι επισκευές που ζητούνται περισσότερο είναι οι κλασικές παρεμβάσεις, όπως αλλαγή σόλας, επισκευή τακουνιών, βίδα ανοίγματος και γενική φροντίδα των υποδημάτων.

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των πελατών, τονίζει ότι «το 70%-80% είναι γυναίκες, ενώ οι ηλικίες έως 40 ετών αποτελούν περίπου το 35% της πελατείας».

Ο καταναλωτής ανάμεσα στην ευκολία και την ποιότητα

Οι δύο επαγγελματίες συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: ότι η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει. Η κυριαρχία του φθηνού και άμεσα διαθέσιμου προϊόντος έχει περιορίσει σημαντικά την έννοια της «μεταποίησης» ή της «επισκευής».

Σε αναζήτηση νέου ρόλου για παραδοσιακά επαγγέλματα

Παρά τις δυσκολίες και οι δύο συνεχίζουν με αφοσίωση το έργο τους, ελπίζοντας ότι η τάση προς τη βιωσιμότητα, τη δεύτερη ευκαιρία στα ρούχα και στα παπούτσια και η επιστροφή στην ποιότητα θα κερδίσει ξανά έδαφος.