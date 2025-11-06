Λούβρο: Διάσημος YouTuber ο βασικός ύποπτος για τη «ληστεία του αιώνα»

Από τις πίστες του μότοκρος στις αίθουσες ανακρίσεων

Είναι γνωστός ως «Doudou Cross Bitume» ή «ο θρύλος του μότοκρος», ένας τοπικός ήρωας από το Aubervilliers που ενέπνευσε χιλιάδες νέους με τα ακροβατικά του στους δρόμους του Παρισιού. Σήμερα όμως, ο 39χρονος Abdoulaye N. βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκάλεσε σοκ στη Γαλλία: είναι ο βασικός ύποπτος για τη «ληστεία του αιώνα», στο Μουσείο του Λούβρου. Ο Abdoulaye N., γεννημένος το 1986 στο Aubervilliers, είχε γίνει γνωστός από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 μέσα από βίντεο στο YouTube και τη Dailymotion, όπου επιδείκνυε εντυπωσιακά κόλπα με τη μηχανή του, αναφέρει η Le Parisien.

Το προφίλ του «Doudou»

Το μότο του, «Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο», έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς. Με τα χρόνια, ο «Doudou» άρχισε να ανεβάζει βίντεο από προπονήσεις γυμναστικής ή μαθήματα οδήγησης που παρέδιδε «στα μικρά παιδιά» της γειτονιάς του.

Όμως από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα social media σίγησαν – και αυτό γιατί στις 19 Οκτωβρίου, ο Abdoulaye συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή στη θεαματική ληστεία στο Λούβρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 39χρονος και οι συνεργοί του εισέβαλαν, χρησιμοποιώντας μια ανυψωτική πλατφόρμα, στη διάσημη Γκαλερί του Απόλλωνα και αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα. Η λεία, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένει άφαντη. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, ο Abdoulaye προφυλακίστηκε στις 29 Οκτωβρίου με τις κατηγορίες της «κλοπής σε οργανωμένη συμμορία» και της «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης». Το προφίλ του απέχει πολύ από εκείνο ενός επαγγελματία ληστή. Οι γείτονές του τον περιγράφουν ως «ένα παιδί της γειτονιάς», που δεν είχε σχέση με τον υπόκοσμο και περιοριζόταν σε μικροπαραβάσεις. Η ομολογία του

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του στην Υπηρεσία Καταστολής Ληστείας (BRB) του Παρισιού, φάνηκε αιφνιδιασμένος από το μέγεθος της υπόθεσης. Αφού αρχικά παρέμεινε σιωπηλός, παραδέχθηκε τελικά ότι συμμετείχε στη ληστεία, λέγοντας πως «ενήργησε κατόπιν εντολής ατόμων που δεν έχει ταυτοποιήσει». Την ίδια εκδοχή έδωσε και ο φερόμενος συνεργός του, Ayed G., ο οποίος επίσης συνελήφθη. Εκείνος φέρεται να δήλωσε ότι υπήρχε «πιθανός εντολέας στο εξωτερικό», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποιον. Δεν ήταν οι «εγκέφαλοι» της ληστείας

Μπροστά στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες προχώρησαν και σε δηλώσεις που προκάλεσαν αμηχανία. Ο ένας υποστήριξε ότι «δεν γνώριζε πως επρόκειτο να διαρρήξει το Λούβρο, νομίζοντας ότι το μουσείο βρισκόταν μόνο γύρω από την πυραμίδα», ενώ ο άλλος είπε ότι «πίστευε πως έμπαινε σε ένα κτίριο κλειστό, χωρίς επισκέπτες, ένα Κυριακάτικο πρωινό». Οι ερευνητές κάνουν λόγο για «δύο απειροελάχιστα έμπειρους συνεργούς», που άφησαν πίσω τους πληθώρα γενετικών ιχνών.