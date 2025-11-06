Αίγιο: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Μυρσίνης (Μυρτώς) Ανδριόπουλου

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε στο Αίγιο η είδηση του θανάτου της Μυρσίνης (Μυρτώς) Ανδριόπουλου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Η Μυρτώ, γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, υπήρξε άνθρωπος χαμογελαστός, ευγενικός και δραστήριος, αφήνοντας πίσω της μόνο όμορφες αναμνήσεις σε όσους τη γνώριζαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στις 2:30 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στον Άγιο Αθανάσιο Αιγίου. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:00 μ.μ.

Τη Μυρσίνη αποχαιρετούν η μητέρα της Βασιλική, τα αδέλφια Μαρία και Γεώργιος Μπάμπαλης, ο ανιψιός Νικόλαος, οι θείοι, εξάδελφοι και όλοι οι συγγενείς της.