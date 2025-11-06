Στο κρατητήριο ο τενόρος για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Στο Αυτόφωρο αναμένεται να οδηγηθεί την Πέμπτη για να δικαστεί ο γνωστός τενόρος που κατηγορείται πως «έσπασε» στο ξύλο τον 15χρονο γιο του για ασήμαντη αφορμή.

Μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του για τον ξυλοδαρμό, ο 46χρονος τενόρος, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, μετεφέρθη στη συνέχεια στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας και από εκεί οδηγήθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης (05.11.2025) στα κρατητήρια του Τμήματος Συντάγματος προκειμένου να μεταχθεί το πρωί της Πέμπτης στο Αυτόφωρο.

Ο ίδιος αρνείται ότι ξυλοκόπησε τον γιο του και μάλιστα κατέθεσε και μήνυση σε βάρος της συζύγου του για ψευδή καταμήνυση πλην όμως ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι η γυναίκα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο ίδιος να κρατηθεί για να δικαστεί για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του παιδιού του, το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα.

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του τενόρου κύριος Αναστάσιος Ντούγκας τονίζει πως « Οι ισχυρισμοί του καταρρίπτονται και τα πραγματικά περιστατικά μιλούν από μόνα τους. Αυτό που προέχει είναι η ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού»

Όπως ανέφερε το newsit.gr, ο τενόρος και χορωδός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το βαρύ βιογραφικό και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας και θυμού, όρμησε την Τρίτη (04.11.2025) πάνω στο παιδί του και το ξυλοκόπησε αφού πρώτα έκανε μεγάλη φασαρία στη σύζυγό του για ασήμαντη αφορμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον χτύπησε χρησιμοποιώντας τα χέρια του, τα πόδια ακόμα και την παντόφλα του. Τα αίτια του εξοργιστικού ξυλοδαρμού φέρεται πως έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο που φοιτά.

Ο 15χρονος μάλιστα οδηγήθηκε με τη μητέρα του σε ιατροδικαστή όπου και εξετάστηκε ενώ την Τετάρτη δεν πήγε στο σχολείο του.

Η πρώην σύζυγος του κατέθεσε με τον συνήγορό της κ. Αναστάσιο Ντούγκα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως με αποτέλεσμα ο αοιδός του λυρικού θεάτρου να οδηγηθεί στην Αστυνομία. Το μεσημέρι, οδηγήθηκε της Τετάρτης οδηγήθηκε εκ νέου στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να καταθέσει στις αρχές την δική του εκδοχή των πραγμάτων για αυτήν την υπόθεση. Παράλληλα, κατέθεσε και μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του για ψευδή καταμήνυση πλην όμως η γυναίκα αφέθη ελεύθερη ενώ ίδιος αποφασίστηκε από τον εισαγγελέα να κρατηθεί προκειμένου να δικαστεί αύριο το πρωί στο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι οδηγείται στην Αστυνομία, για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στις 2:30 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2025, είχαν οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας, ο 46χρονος τενόρος και η 47χρονη συζυγός του, με τον πρώτο να κατηγορεί τον πατριό της δεύτερης ότι τον απειλούσε και την σύζυγό του του να καταγγέλλει ότι ο τενόρος τής όρμηξε και την κλώτσησε.

Ειδικότερα όπως κατέθεσε η γυναίκα στις 12 Ιανουαρίου στις 07:00 το πρωί ο 46χρονος, τη χτύπησε με κλωτσιά, την απείλησε και την εξύβρισε ενώ ανέφερε ότι ανάλογα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν λάβει χώρα και στο παρελθόν σε βάρος της. Μάλιστα, η γυναίκα είχε προσκομίσει φωτογραφίες στους αστυνομικούς όπου την έδειχναν με μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προσαγωγή του ζεύγους στην Αστυνομία, η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του τενόρου. Παρόλα αυτά επειδή το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτεπάγγελτο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών.