Κεντάκι: Τραγωδία με αεροσκάφος της UPS – Ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες και αποκολλήθηκε, 12 νεκροί

Η UPS έχει σταματήσει τις πτήσεις από τη Λούιβιλ

Στην αποκόλληση του αριστερού κινητήρα οφείλεται η συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στο Κεντάκι των ΗΠΑ με τους 12 νεκρούς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ένας από τους τρεις κινητήρες αποκολλήθηκε κατά την απογείωσή του και παρέμεινε στον διάδρομο απογείωσης πριν το αεροσκάφος τυλιχτεί στις φλόγες. Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, τύπου McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS, με προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη προχθές Τρίτη (4.11.2025) το απόγευμα (τοπική ώρα), στο Κεντάκι καταστρέφοντας κτίρια, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και πελώρια στήλη πυκνού καπνού. Σύμφωνα με έναν από τους ερευνητές της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) που βρίσκονται επιτόπου, τον Τοντ Ίνμαν, υλικό από κάμερες επιτήρησης του αεροδρομίου δείχνει «τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση». Ο κινητήρας παρέμεινε «στον διάδρομο» αποπροσγειώσεων, εξήγησε σε δημοσιογράφους, ενώ οι δυο καταγραφείς των δεδομένων της πτήσης, τα κοινώς λεγόμενα «μαύρα κουτιά», στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον για ανάλυση

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> - A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. <br><br>The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… <a href="https://t.co/Ry7Tgn7Yh9">pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9</a></p>— The Informant (@theinformant_x) <a href="https://twitter.com/theinformant_x/status/1985843927539191923?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του MD-11 στις φλόγες καθώς το αεροσκάφος αποπειράται να απογειωθεί, προτού συντριβεί λίγο πιο μακριά. Άλλες εικόνες εικονίζουν πελώρια πυρκαγιά, σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, σε περιοχή με υπόστεγα και χώρους στάθμευσης. Το αεροσκάφος συνετρίβη σχεδόν πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία, πέφτοντας πάνω σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι. Στο αεροσκάφος επέβαινε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με τη UPS, η διεύθυνση αερομεταφορών της οποίας έχει την έδρα της στη Λούιβιλ, βασικό κόμβο των πτήσεών της στις ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: New dashcam video shows the crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky <a href="https://t.co/Z0LxCeX1eF">pic.twitter.com/Z0LxCeX1eF</a></p>— BNO News Live (@BNODesk) <a href="https://twitter.com/BNODesk/status/1986237651679097212?ref_src=twsrc%5Etfw">November 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>