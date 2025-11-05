7 μοναδικά καρέ από το «φεγγάρι του κάστορα» που φώτισε τον ουρανό

Ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρισε το βράδυ της Τετάρτης η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό φεγγάρι της χρονιάς, γνωστό και ως «φεγγάρι του κάστορα».

Η υπερπανσέληνος αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη του 2025, καθώς η Σελήνη βρέθηκε στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, εμφανιζόμενη έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 19:18 ώρα Ελλάδας, με το φεγγάρι να φωτίζει εντυπωσιακά τον νυχτερινό ουρανό. Παρότι σε αρκετές περιοχές οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν την ορατότητα, οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι εντυπωσιακές και καθηλωτικές.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα» γιατί συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί έστηναν παγίδες πριν παγώσουν τα νερά. Έτσι, η έλευση του «Φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.