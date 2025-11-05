Πάτρα: Η πλατεία Ηρώων στα Σύνορα που χάνεται πίσω από τη βλάστηση- ΦΩΤΟ

Η πλατεία Ηρώων στα Σύνορα, αντί να αποτελεί σημείο αναφοράς και ανάσα ζωής για τη γειτονιά, έχει μετατραπεί σε έναν χώρο που δείχνει εγκαταλελειμμένος και παραμελημένος.

Η πυκνή βλάστηση έχει κυριεύσει κάθε γωνιά. Το ψηλό γρασίδι και τα αγριόχορτα καλύπτουν τα παρτέρια και τα μονοπάτια, ενώ τα λίγα παγκάκια που υπάρχουν μοιάζουν σχεδόν “χαμένα” μέσα στο πράσινο.

Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα της παιδικής χαράς. Μια μοναχική κούνια ξεπροβάλλει μέσα από τα χόρτα.

Η πλατεία βρίσκεται σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης, αποτελώντας έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι στολίδι για τη γειτονιά και καταφύγιο για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόβλημα δεν σταματά στη βλάστηση. Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός, ειδικά στο κέντρο της πλατείας, κάνοντάς την σκοτεινή τις βραδινές ώρες. Οι λάμπες του δημοτικού φωτισμού δεν επαρκούν, ενώ η ασφάλεια των πολιτών, ιδίως μετά τη δύση του ηλίου, τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η πλατεία Ηρώων αξίζει να γίνει ξανά σημείο συνάντησης, χαράς και ζωντάνιας. Με λίγη φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με καθαρισμό, συντήρηση του πρασίνου και ενίσχυση του φωτισμού, θα μπορούσε να αναδειχθεί σε πραγματικό στολίδι για την περιοχή όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά της.

Η πλατεία δεν είναι απλώς ένας δημόσιος χώρος είναι η καρδιά της γειτονιάς, εκεί όπου χτυπά ο παλμός της καθημερινότητας. Με τη φροντίδα που της αξίζει, μπορεί να ξαναγίνει σημείο συνάντησης, χαράς και ζωής για όλους. Η πλατεία Ηρώων αξίζει να αποκτήσει ξανά αυτή την αίγλη.