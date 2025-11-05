Πάτρα: Μαθητές σε κοντέινερ, τάξεις χωρίς καρέκλες και τμήματα χωρίς δασκάλους- Τι λένε στο thebest.gr οι γονείς

Σημαντικά προβλήματα με ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπληθή τμήματα και ανεπαρκείς σχολικές υποδομές αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Πάτρας, όπως δήλωσαν στο thebest.gr η Νικολίτσα Λούβαρη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η Ελένη Μπεχλιούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων.

Όπως εξηγεί η κα Λούβαρη, η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. «Υπάρχουν κενά σε όλες τις βαθμίδες», τονίζει, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα νηπιαγωγείο όπου η εκπαιδευτικός αρρώστησε και τη θέση της κάλυψε η δασκάλα του ολοήμερου, με αποτέλεσμα το ολοήμερο να μη λειτουργεί πλέον.

Κτηριακά προβλήματα και μαθήματα σε κοντέινερ

Η πρόεδρος υπογραμμίζει πως το κτηριακό ζήτημα είναι το μεγάλο αγκάθι. «Σε κοντέινερ κάνουν μάθημα τα παιδιά του Πρότυπου, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες κοντέινερ και καμία αίθουσα εκδηλώσεων», σημειώνει, προσθέτοντας πως «ο Δήμος δηλώνει ότι δεν έχει χρηματοδότηση».

Ανάλογες είναι οι συνθήκες και σε άλλα σχολεία, όπως το 10ο ΓΕΛ, όπου «οι μαθητές κάνουν εξ ολοκλήρου μάθημα σε κοντέινερ, χωρίς υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους». Ελλείψεις παρατηρούνται ακόμη και στο ΕΠΑΛ, «όπου δεν υπάρχουν καρέκλες ούτε κυλικείο».

Κενά εκπαιδευτικών και λειτουργία του ολοήμερου

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων, τόσο η κα Λούβαρη όσο και η κα Μπεχλιούλη συμφωνούν ότι τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν μεγάλα. «Στην αρχή της χρονιάς δεν υπήρχε προσωπικό για τα ολοήμερα», αναφέρει η κα Μπεχλιούλη, εξηγώντας ότι αυτό οδήγησε σε κληρώσεις για το ποια παιδιά θα συμμετέχουν. «Οι γονείς διαμαρτύρονταν γιατί είναι οικογενειακό θέμα, είχαν προγραμματίσει ότι το παιδί τους θα παρακολουθεί το ολοήμερο και τελικά έμεινε εκτός».

Από την πλευρά της, η κα Λούβαρη επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «μετά από 15 συνεχόμενες απουσίες ένα παιδί διαγράφεται από το ολοήμερο».

Γεμάτα τμήματα και ελλείψεις σε ειδικά σχολεία

Η κα Μπεχλιούλη αναφέρει ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές, ενώ στην πρωτοβάθμια φτάνουν τους 25, όρια που μπορεί να επιτρέπει ο νόμος αλλά δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Προβλήματα υπάρχουν και στα τμήματα ένταξης, καθώς και στα ειδικά σχολεία, όπου παραμένουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών», σημειώνει.

Η εκπαίδευση μέσα σε αντίξοες συνθήκες

Σύμφωνα με τις δύο προέδρους, η καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πάτρα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι ακατάλληλες κτηριακές συνθήκες και η απουσία σταθερής χρηματοδότησης συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσχεραίνει σοβαρά το εκπαιδευτικό έργο.

«Οι μαθητές προσπαθούν να μάθουν μέσα σε κοντέινερ, χωρίς αίθουσες εκδηλώσεων ή βασικές υποδομές», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η συνολική εικόνα της εκπαίδευσης στην Πάτρα παραμένει οριακή, με τους γονείς να ζητούν άμεσες λύσεις και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία, ώστε τα σχολεία να λειτουργούν όπως πραγματικά αξίζουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί.