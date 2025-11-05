Πάτρα: Μαθητές σε κοντέινερ, τάξεις χωρίς καρέκλες και τμήματα χωρίς δασκάλους- Τι λένε στο thebest.gr οι γονείς

Η δύσκολη εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία της Πάτρας
Σημαντικά προβλήματα με ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπληθή τμήματα και ανεπαρκείς σχολικές υποδομές αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Πάτρας, όπως δήλωσαν στο thebest.gr η Νικολίτσα Λούβαρη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η Ελένη Μπεχλιούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων.
Όπως εξηγεί η κα Λούβαρη, η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. «Υπάρχουν κενά σε όλες τις βαθμίδες», τονίζει, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα νηπιαγωγείο όπου η εκπαιδευτικός αρρώστησε και τη θέση της κάλυψε η δασκάλα του ολοήμερου, με αποτέλεσμα το ολοήμερο να μη λειτουργεί πλέον.
Κτηριακά προβλήματα και μαθήματα σε κοντέινερ
Η πρόεδρος υπογραμμίζει πως το κτηριακό ζήτημα είναι το μεγάλο αγκάθι. «Σε κοντέινερ κάνουν μάθημα τα παιδιά του Πρότυπου, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες κοντέινερ και καμία αίθουσα εκδηλώσεων», σημειώνει, προσθέτοντας πως «ο Δήμος δηλώνει ότι δεν έχει χρηματοδότηση».
Ανάλογες είναι οι συνθήκες και σε άλλα σχολεία, όπως το 10ο ΓΕΛ, όπου «οι μαθητές κάνουν εξ ολοκλήρου μάθημα σε κοντέινερ, χωρίς υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους». Ελλείψεις παρατηρούνται ακόμη και στο ΕΠΑΛ, «όπου δεν υπάρχουν καρέκλες ούτε κυλικείο».
Κενά εκπαιδευτικών και λειτουργία του ολοήμερου
Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων, τόσο η κα Λούβαρη όσο και η κα Μπεχλιούλη συμφωνούν ότι τα κενά εκπαιδευτικών παραμένουν μεγάλα. «Στην αρχή της χρονιάς δεν υπήρχε προσωπικό για τα ολοήμερα», αναφέρει η κα Μπεχλιούλη, εξηγώντας ότι αυτό οδήγησε σε κληρώσεις για το ποια παιδιά θα συμμετέχουν. «Οι γονείς διαμαρτύρονταν γιατί είναι οικογενειακό θέμα, είχαν προγραμματίσει ότι το παιδί τους θα παρακολουθεί το ολοήμερο και τελικά έμεινε εκτός».
Από την πλευρά της, η κα Λούβαρη επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «μετά από 15 συνεχόμενες απουσίες ένα παιδί διαγράφεται από το ολοήμερο».
Γεμάτα τμήματα και ελλείψεις σε ειδικά σχολεία
Η κα Μπεχλιούλη αναφέρει ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές, ενώ στην πρωτοβάθμια φτάνουν τους 25, όρια που μπορεί να επιτρέπει ο νόμος αλλά δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
«Προβλήματα υπάρχουν και στα τμήματα ένταξης, καθώς και στα ειδικά σχολεία, όπου παραμένουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών», σημειώνει.
Η εκπαίδευση μέσα σε αντίξοες συνθήκες
Σύμφωνα με τις δύο προέδρους, η καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πάτρα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι ακατάλληλες κτηριακές συνθήκες και η απουσία σταθερής χρηματοδότησης συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσχεραίνει σοβαρά το εκπαιδευτικό έργο.
«Οι μαθητές προσπαθούν να μάθουν μέσα σε κοντέινερ, χωρίς αίθουσες εκδηλώσεων ή βασικές υποδομές», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Η συνολική εικόνα της εκπαίδευσης στην Πάτρα παραμένει οριακή, με τους γονείς να ζητούν άμεσες λύσεις και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία, ώστε τα σχολεία να λειτουργούν όπως πραγματικά αξίζουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί.
Κάλεσμα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων και Κηδεμόνων Δυτικής Ελλάδας στις κινητοποιήσεις
Την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, όλοι στους δρόμους μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους!
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα σχολεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας
Μπαίνει ο Νοέμβρης και πρέπει «κάνουμε ταμείο» για όσα συμβαίνουν στα σχολεία μας:
• Κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, δηλαδή χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.
• Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν αμείβονται ανάλογα με την προσφορά και την σημασία τους.
• Ελλείψεις σε προσωπικό στον θεσμό του Ολοήμερου.
• Απόπειρες για νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
• Τμήματα ασφυκτικά γεμάτα με 25+ και 27+ μαθητές, γιατί έτσι γίνεται ...καλύτερο μάθημα!
• Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή σχολικός νοσηλευτής; Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ειδικότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και ο δύο.
• Οι μισοί μαθητές του Μουσικού Πατρών, του 2ου Λυκείου και 4ου Δημοτικού Αιγίου κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και δεν είναι οι μόνοι, οι μαθητές του Πρότυπου δεν χωρούν στο υφιστάμενο χώρο και υπάρχει ανάγκη όπως σε πολλά σχολεία για αναζήτηση νέου χώρου και ανέγερση νέου κτιρίου. Πολλά πλείστα τα παραδείγματα που καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Δ. Ελλάδας, όπως στο ΕΠΑΛ και το γυμναστήριο Κ. Αχαΐας, στο Νηπιαγωγείο Παντάνασσας του Δ. Αγρινίου και στις περιοχές Ζευγαράκι και Αγ. Ανδρέα του ίδιου δήμου.
• Λιγοστά ειδικά νηπιαγωγεία, ΕΝΕΕΓΥΛ που μοιράζεται σε 2 διαφορετικά κτίρια, ΕΕΕΕΚ όπου αναζητείται μεγαλύτερος χώρος ......
• Σχολικά κτίρια; Πολλά χρειάζονται ριζικές αλλαγές και όχι μόνο παρεμβάσεις σε τουαλέτες και εξωτερικά τοιχία. Πρέπει όλα τα σχολεία να πιστοποιηθούν για την πυρασφάλεια και να έχουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ καθώς και ασανσέρ.
• Οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, με μεταφορές ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία.
• Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές φωνάζουμε ότι χρόνια τώρα η παιδεία είναι το «παραπαίδι» του προϋπολογισμού της χώρας!
Όλα τα παραπάνω το αποδεικνύουν και δεν είναι τυχαίο, η κυβέρνηση κάνει «οικονομία» στα θέματα της εκπαίδευσης.
Συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ενάντια στις πολιτικές αποφάσεις που βάζουν την παιδεία της χώρας σε δεύτερη μοίρα, ενώ θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για το μέλλον της. Ελπίζουμε αυτό η κυβέρνηση να το καταλάβει και να μην επιλέξει τα ΜΑΤ ως απάντηση, αλλά τον διάλογο!
Απαιτούμε:
• Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς διορισμούς μόνιμων
εκπαιδευτικών. Φτάνει πια! Οι αναπληρωτές είναι για να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες και έχουν γίνει μόνιμο φαινόμενο, η διδασκαλία χρειάζεται σταθερότητα και προγραμματισμό.
• Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ουσιαστικός έλεγχος δομικής σεισμικής τρωτότητας και στατικής επάρκειας όλων των σχολείων της χώρας. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου ελέγχου, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων σε όλα τα σχολεία. Δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος έλεγχος όπου απαιτείται. Υποχρεωτική ετήσια συντήρηση όλων των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για την σταδιακή αντικατάσταση του κτιριακού αποθέματος των σχολικών μονάδων που είναι χτισμένα με ξεπερασμένους αντισεισμικούς κανονισμούς.
• Καθολική εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία και τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, απαλλαγή από τον ΦΠΑ των λογαριασμών για τις δαπάνες των σχολείων, στήριξη των σχολικών επιτροπών.
• Κανένα παιδί χωρίς την εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη που δικαιούται. Κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή ή σχολικό βοηθό. Καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ της μόρφωσης ή της υγείας του παιδιού της.
• Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μόνιμοι σε κάθε σχολείο, με καθημερινή παρουσία και όχι μια φορά τη βδομάδα, εκ περιτροπής.
• Οριστική λύση του θέματος των μαθητικών μετακινήσεων με δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες των μαθητών, με μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς, τόσο για τις μετακινήσεις των παιδιών στα διαδημοτικά και τα απομακρυσμένα σχολεία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όσο και για τις σχολικές εκδρομές.
• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη παιδαγωγική και η λογική. Αυτό είναι ρεαλιστικό και εφικτό σήμερα: 15 μαθητές ανά τάξη στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, έως 20 για τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και επαναφορά των διατάξεων για μειωμένο αριθμό παιδιών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις ΚΕΔΑΣΥ.
Καλούμε τις ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας να πάρουν αποφάσεις για το συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025 να σταθούμε στο πλάι των παιδιών μας μαθητών και φοιτητών και των εκπαιδευτικών τους.
Πάτρα, 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου
Αγρίνιο, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
Πύργος, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr