Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τουλάχιστον δέκα τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές όταν στο νησί Ολερόν ανοιχτά της Βρετάνης, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δέκα άτομα, εκ των οποίων κάποια πολύ σοβαρά.

Όπως αναφέρει η Le Fifgaro, τοπικός εισαγγελέας ανέφερε ότι «κατά τη στιγμή της σύλληψής του ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Άκμπαρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό θα το προσδιορίσει η έρευνα».

Ο ίδιος, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Ο Γάλλος ΥΠΕΣ θα μεταβεί στο Ολερόν

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε στο X ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος «κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού».

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε. Η εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο », ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός, είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού δικαίου, όπως κλοπή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.