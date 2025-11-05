Βεντέτα στα Βορίζια: Από ένα ή δύο καλάσνικοφ σκοτώθηκε ο Καργάκης- Αυτές είναι οι φονικές βολίδες- ΦΩΤΟ

Όλα δείχνουν πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός από πυρά καλάσνικοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο βολίδες που βρέθηκαν προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες στη φονική συμπλοκή, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανα κυνηγετικά όπλα.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν εξονυχιστικές έρευνες στην περιοχή.

Ένας ακόμη εμπλεκόμενος στο μακελειό στα Βορίζια έχει συλληφθεί από την ΕΛΑΣ, ενώ οι αρχές ερευνούν την πιθανή συμμετοχή του γαμπρού του 39χρονου θύματος , στο κτήμα του οποίου εντοπίστηκαν όπλα.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα που είναι επίσης από καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, έχει διαπεράσει την πόρτα του οδηγού και έχει πλήξει τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. Το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφορες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, αν αυτό βρεθεί.

Οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα

Το θύμα, όπως έχει προκύψει από τη νεκροψία – νεκροτομή, δέχθηκε άλλα δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρει στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.