Το νέο πάρκινγκ της Πάτρας λέγεται... "Ηρώων Πολυτεχνείου" - ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε δειλά δειλά αλλά πλέον θεωρείται ένα από τα πιο κοντινά στο κέντρο - μετά από αυτό του παλιού λιμανιού - αίθριο και πάνω από όλα δωρεάν πάρκινγκ της Πάτρας.

Ο λόγος για την δεξιά λωρίδα της Ηρώων Πολυτεχνείου, από το ύψος της οδού Νόρμαν και έως τουλάχιστον την οδό Πέντε Πηγαδίων. Έτσι κι αλλιώς από ένα σημείο και μετά στον δρόμο σταθμεύουν και οι μόνιμοι κάτοικοι του Πελεκάνου στην Πάτρα.

Σε μια πόλη όπου η στάθμευση για τα ΙΧ είναι αγώνας δρόμου με πολύ δόση τύχης και πάνω από όλα χρόνου για ξόδεμα, οι οδηγοί πασχίζουν για δωρεάν επιλογές περιμετρικά του κέντρου. Οι πεζόδρομοι εξάλλου ήρθαν να επιτείνουν το πρόβλημα για τα ΙΧ που έχουν ελάχιστες επιλογές αν από τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο αφαιρέσει κανείς τις θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους.

Εκτός των άλλων και ο χώρος που δημιουργείται από το πλάτος του δρόμου στο ύψος της οδού Νόρμαν, έχει αξιοποιηθεί για στάθμευση ακόμη και σε μόνιμη βάση, οχημάτων πάσης φύσεως.