66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ύμνοι για τη ζωή από ταινίες από την Ιταλία και την Ισλανδία

Του Γιάννη Μουγγολιά

Από την Ιταλία μας έρχεται η σπουδαία ταινία του Francesco Sossai «Ένα τελευταίο για τον δρόμο» που διαγωνίζεται στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα «Meet the Neighbors» του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος βέβαια παραπέμπει σε ένα τελευταίο ποτό που οι τρεις φίλοι πίνουν στο τέλος λίγο πριν χωριστούν. Η ταινία ακολουθεί δυο μεσήλικες φίλους που ζουν τη ζωή τους στο σήμερα ξέροντας ότι δεν υπάρχει και πολύ αύριο και που αποφασίζουν να νιώσουν την απόλαυσή της σε όλη την ιεροτελεστία, ακόμη και στο τελευταίο της ποτό λίγο πριν το τέλος της ημέρας. Κάτι σαν σύγχρονοι «Βιτελόνοι» ή ίσως σαν «εντιμότατοι φίλοι» περνούν τις μέρες τους μέσα στα μεθύσια, τα γέλια, τις απίστευτες πλάκες, τις ατέλειωτες ιστορίες και σε καθετί που προσφέρει απλόχερα η ζωή. Στην περιφέρεια του Βένετο, εκεί που πλέον έχουν αλλάξει πολλά από παλαιότερα όπως υπογραμμίζεται στους διάλογους του φιλμ, οι δυο ακαταμάχητοι φίλοι γνωρίζουν έναν σεμνό και ιδιαίτερα μαζεμένο φοιτητή αρχιτεκτονικής και με τον τρόπο τους του αφαιρούν κάποιες ισχυρές αντίστασης στην καλή ζωή και στις συνέπειές της ψιθυρίζοντάς του στο αυτί κάτι σαν «Κάντο κάντο κάντο». Όταν μια όμορφη νεαρά προσκαλεί τον νεαρό φοιτητή να πάει σε ένα πάρτι μαζί με μια παρέα νέων στην οποία βέβαια είναι παρόντες οι δυο μεσήλικες, ο φοιτητής της λέει «Μια άλλη φορά». Και αυτή εύγλωττα αλλά φιλοσοφημένα του απαντά «Δεν θα υπάρξει άλλη φορά». Αυτό μάλλον είναι και το μότο της απολαυστικής αυτής ταινίας και μάλλον και της ζωής μας. Αναμφίβολα κάτι παραπάνω από 1,4 ώρα, κάτι λιγότερο από 2 ώρες που τελειώνει χωρίς να το καταλάβεις πλημμυρίζοντάς σε με νοσταλγία, ρετρό θέρμη, συχνά μελαγχολία, διαπεραστικό χιούμορ και εν τέλει σε ξεσηκώνει έστω προσωρινά. Ένας ιδανικός φόρος τιμής στην παλαιά καλή ιταλική κωμωδία και στις ταινίας της παρέας που ωστόσο στιγμή δεν παρεκκλίνει από την εξαιρετική στοχαστική ματιά της και δεν παγιδεύεται σε ανούσιες φάρσες και υπερβολικά αστεία. Εκπληκτικές ερμηνείες από τους Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla σε ένα φιλμ που προβλήθηκε στο πλαίσιο του τμήματος «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο.

Ισλανδέζικες είναι οι δυο επόμενες ταινίες που συγκίνησαν με την ανθρωπιά τους και τον λυρισμό τους. Στο πλαίσιο των Ειδικών Προβολών παρουσιάστηκε το φιλμ «Η Αγάπη που Απομένει» του Hlynur Palmason που παρακολουθεί με ποιητικό τρόπο μια οικογένεια όπου οι γονείς αποφασίζουν να χωρίσουν. Ο Palmason κινηματογραφεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σπάνια ευαισθησία και μια ιδιοσυγκρασιακή, προσωπική ματιά την ιστορία της διάλυσης σχολιάζοντας τους εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς που βρίσκονται υπό διάλυση. Ο σκηνοθέτης, γνωστός μας από την εξαιρετικά ατμοσφαιρική «Χώρα του Θεού» υιοθετεί μια δομή ημερολογίου και αναπτύσσει την αφήγησή του μέσα από ένα σύνολο σκηνών κατά τη διάρκεια μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, τότε που τα μέλη είναι ενωμένα. Τα παιδιά της οικογένειας, που αξίζει να σημειωθεί ότι αποδίδονται από τα πραγματικά παιδιά του σκηνοθέτη, συνεχίζουν να ζουν και να μεγαλώνουν από το ζευγάρι ακόμη και στον χωρισμό τους. Όλα τα γλυκά στιγμιότυπα, οι αναμνήσεις και τα ενωτικά στοιχεία (τα τραπέζια της Κυριακής, το μαγείρεμα του γλυκού από όλους μαζί, η ζωή με τον υπέροχο σκύλο) ακόμα και στο στάδιο της μετάβασης προς τον χωρισμό, παρελαύνουν στο προσωπικό κινηματογραφικό σύμπαν του εκλεκτού δημιουργού τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη που προηγήθηκε και την αγάπη που απομένει. Η σκηνοθετική ματιά αιωρείται και ισορροπεί ανάμεσα στην πραγματικότητα, την ποίηση, τη φαντασία και τον μαγικό ρεαλισμό δίνοντάς μας μοναδικά πλάνα που βασικός πρωταγωνιστής είναι το τοπίο με την αγριότητα και τη μεγαλοπρέπειά του και την προσαρμογή του στις αλλαγές των εποχών.. Η ταινία αποτελεί την ισλανδική υποψηφιότητα για τα 98α Βραβεία Όσκαρ.