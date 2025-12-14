Κυκλοφορεί το βιβλίο «Αποκρυφιστικά– Αστρομαντευτικά Κείμενα 16ου αιώνα»

Στόχος του βιβλίου «Αποκρυφιστικά–Αστρομαντευτικά Κείμενα 16ου αιώνα» δεν είναι να αναλύσει ούτε να ερμηνεύσει την αστρολογία και τα μυστικά της μαγείας, ούτε καν να παρουσιάσει, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και επισκόπηση, τα διάφορα είδη τους, αλλά να αναδείξει τις αντι- λήψεις, τις δοξασίες διατυπωμένες στη γλώσσα των απλών ανθρώπων, του λαού της εποχής.

Η Λαμπρινή Μάνου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΜΝΕΣ) και είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ειδικευτεί στη Μεταβυζαντινή–Μεσαιωνική Φιλολογία και επί διετία υπήρξε συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως φιλόλογος στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων και από το 2005 έως και το 2014 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου. Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις της σχετικές με ανέκδοτα δημώδη κείμενα του 16ου αιώνα. Το 1998 δημοσίευσε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Δαμασκηνός Στουδίτης – Βίος και έργο» και έκτοτε έχουν δημοσιευτεί άρθρα και εισηγήσεις της στο περιοδικό «Βυζαντινά», σε τόμους Πρακτικών των Διεθνών Συνεδρίων που έλαβε μέρος, καθώς και στον τόμο «Κολοφών» της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας.

Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία της, τα «Γιατροσόφια 16ου αιώνα» και «Ονειροερμηνείες – Ονειρολύσεις 16ου αιώνα».