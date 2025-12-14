Η παιδική παράσταση "Ο Καρυοθραύστης" στο Πάνθεον

Η πολυαγαπημένη παιδική θεατρική παράσταση, "Ο Καρυοθραύστης", θα ταξιδέψει σ’ όλη την Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2025 , (για τρίτη συνεχή σεζόν) φέρνοντας μαζί της τον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων, αλλά και μία ανεπανάληπτη περιπέτεια στα μάτια των παιδιών, που υπόσχεται να μαγέψει τους μικρούς και μεγάλους θεατές με τους καλοδουλεμένους διαλόγους, τις εντυπωσιακές ερμηνείες, τα έξυπνα σκηνικά και τα εκθαμβωτικά κοστούμια.

Η ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ, βασίζεται στο κλασικό παραμύθι του E.T.A. Χόφμαν “Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών” και μας παρουσιάζει την παραμυθένια ιστορία της Κλάρα, μιας νεαρής κοπέλας που βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο θαύματα, χορούς και μυστήρια. Με τη βοήθεια του θαρραλέου Καρυοθραύστη, η Κλάρα αντιμετωπίζει τον κακό Βασιλιά των Ποντικών και ξεκινά ένα επικό ταξίδι προς τη γη των γλυκών. Στο ταξίδι τους αυτό θα συναντήσουν απίστευτα πλάσματα, όπως ζαχαρωτά που χορεύουν, ευγενικές νεράιδες και απρόβλεπτες μάγισσες. Οι θεατές θα μεταφερθούν σε έναν κόσμο αφηγηματικής ευφυΐας, όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Η παιδική παράσταση “Ο Καρυοθραύστης” είναι μια συναρπαστική σύνθεση από χορό, μουσική και φαντασία, που θα αφήσει το κοινό με χαμόγελα και αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή. Είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας κορυφαίων καλλιτεχνών. Η σκηνοθέτης έχει ενσωματώσει εντυπωσιακά σκηνικά, ειδικές κατασκευές, εφέ και ρομαντικά κοστούμια του Σάββα Πασχαλίδη, που μεταφέρουν τους θεατές στον κόσμο του παραμυθιού. Η μουσική του Τσαϊκόφσκι, προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην μαγευτική ατμόσφαιρα της παράστασης, καθώς και η πρωτότυπη μουσική, που έχει συνθέσει η Ελένη Καρβέλη, η οποία εντείνει τη δράση του έργου.

Ελάτε να ζήσετε μαζί μας αυτή την μαγική περιπέτεια των Χριστουγέννων με την παράσταση “Ο Καρυοθραύστης”. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτη χαρά, ενθουσιασμό και μαγεία!

3 Αλλαγές σκηνικών, 25 κοστούμια & πολλές εντυπωσιακές κατασκευές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Τοπαλίδης, Ελένη Καρβέλη, Στέλλα Μπονάτσου,

Στέλιος Καραγεωργίου, Αμελί Μαρκάκη & Μάριος Νίκας.

Η παράσταση θα ανέβει στο ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΠΑΤΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ώρες παραστάσεων: 12μ. & 5μ.μ.

Προπώληση 10€ Ταμείο 11€ / Οι θέσεις είναι αριθμημένες / Προπώληση ταμείο θεάτρου & MORE.COM