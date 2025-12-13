Δέκα ποιητές της νεότερης γενιάς στην πρώτη λογοτεχνική συνάντηση της Πάτρας

Δέκα ποιητές και συγγραφείς της νεότερης γενιάς, παίρνουν μέρος στην πρώτη λογοτεχνική συνάντηση της Πάτρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Δεκεμβρίου, στον πολυχώρο πολιτισμού - Μηχανουργείο.

Στη φετινή διοργάνωση παίρνουν μέρος και διαβάζουν αποσπάσματα από έργα τους, οι συγγραφείς, Τζούλια Γκανάσου, Δημήτρης Σωτάκης, Μίνωας Ευσταθιάδης, Ελένη Αλεξανδράκη, ενώ η κεντρική εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στον πεζογράφο Γιάννη Ατζακά.

Ποίηση, θα διαβάσουν οι, Μαρία Δαλαμήτρου, Ελένη Σιγαλού, Άννα Γρίβα, Κώστας Καναβούρης, ενώ η κεντρική εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη.

Στόχος της συνάντησης είναι να αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό πολιτισμού για την πόλη, ένα τοπίο όπου η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία και ποίηση, θα παρουσιάζεται και θα μετατρέπει την πόλη σε κοιτίδα συνάντησης ιδεών και τεχνών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν, μουσικές βραδιές.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει το λογοτεχνικό περιοδικό «Διαπολιτισμός Πάτρας» (www.periodikodiapolitismos.blogspot.com), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Πατρών, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, το Μουσικό Σχολείο Πάτρας, το 3ο ΕΠΑΛ Πάτρας, και τις εκδόσεις «Το Δόντι».

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

18.10-18.30

Παρουσίαση Γιώτα Κοντογεωργοπούλου

18.30-19.10

Τζούλια Γκανάσου, Δημήτρης Σωτάκης, Βραβείο Μεσόγειος ξένης λογοτεχνίας 2025

Παρουσίαση, Ελένη Ροδοπούλου και Γιώτα Ξυλιά, φιλόλογοι

19.20-19.40

Παρουσίαση Δήμητρα Λουκά

19.40-20.00

Παρουσίαση του Μίνωα Ευσταθιάδη

Παρουσίαση η Ράμπελα - Όλγα Κ. Σκιαθά, φιλόλογος

20.00-21.00 Κεντρική εκδήλωση

Αφιέρωμα στον πεζογράφο Γιάννη Ατζακά

Για το έργο του θα μιλήσει η φιλόλογος Μαρία Ψάχου.

Ο Γιάννης Παππάς, ποιητής και μεταφραστής, θα συζητήσει με τον συγγραφέα. Θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία Θολός Βυθός της Ελένης Αλεξανδράκη, βασισμένη στα μυθιστορήματα Θολός Βυθός και Διπλωμένα φτερά.

Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Πάτρας και του Μουσικού σχολείου Πάτρας θα διαβάσουν αποσπάσματα έργων του.

21.00-21.30 Μουσικό πρόγραμμα

Πιάνο - Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης Λέκκας

Φωνή, Μαρία Θωμά, σοπράνο

Συνοδεύει, δεκαμελές σύνολο Youth Orchestra Patras

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

10.00-14.00

Ξενάγηση των συγγραφέων και ποιητών ε μνημεία και αξιοθέατα της πόλης, Θέατρο Απόλλων, Κτίριο Εμπορικού Συλλόγου, Ρωμαϊκό Στάδιο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών «Κωστής Παλαμάς». Στην ξενάγηση, Ράμπελα - Όλγα Κ. Σκιαθά.

Απόγευμα - Ποίηση

18.00-18.30

Μαρία Δαλαμήτρου , Ελένη Σιγαλού

Παρουσίαση Αθανασία Δανελάτου, μεταφράστρια - ποιήτρια

18.30-18.50

Άννα Γρίβα, Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Ποίησης 2024

Παρουσίαση, Νικολέτα Κατσιδήμα ποιήτρια

18.50–19.10

Κώστας Καναβούρης, Βραβείο Ποίησης «Ο Αναγνώστης» 2024

Παρουσίαση, Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ποιητής

19.10-19.30 Διάλειμμα

19.30-20.00

Ποιητές διαβάζουν ποιήματά τους

20.00-21.00 Κεντρική εκδήλωση

Αφιέρωμα στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη

Ο Γιάννης Παππάς, θα παρουσιάσει το έργο του τιμώμενου και θα συνομιλήσει μαζί του. Θα ακολουθήσουν αναγνώσεις ποιημάτων από τον ποιητή, και από μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών.

Θα προβληθούν αποσπάσματα από συνεντεύξεις, και αφιερωματικές εκπομπές.

21.00-21.30 Μουσικό πρόγραμμα

Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

Πότε: 19-20 Δεκεμβρίου

Που: Μηχανουργείο, Πολυχώρος Πολιτισμού, Θέατρο Τέχνης, Ευμήλου 2, έναντι Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα