Οι Fideles live στην Πάτρα

Σχηματισμένοι το 2010, οι Fideles αναδύθηκαν ως ένα project των Ιταλών Daniele Aprile & Mario Roberti που το 2015 στράφηκαν στις ζωντανές εμφανίσεις.

Oι Fideles θα παίξουν live το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με ώρα έναρξης: 22.00.

Oι Fideles όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, έχουν καθιερωθεί ως πρωτοπόροι στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, ιδιαίτερα αναγνωρισμένοι για την αριστοτεχνική ενσωμάτωση των φωνητικών τους σε όλα τα είδη.

Η ευελιξία τους ως παραγωγοί και DJs τους επιτρέπει να δημιουργούν ταξίδια που κυμαίνονται από βαθιές, ενδοσκοπικές στιγμές έως ανεβαστικές, ενεργητικές κορυφές, συνδυάζοντας άψογα μεταξύ μελωδικής, house, techno και afro house.

Η εξέλιξη του project έχει σημαδευτεί από κυκλοφορίες στις σπουδαιότερες δισκογραφικές εταιρείες ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Afterlife, Innervisions και Correspondant.

Πρόσφατες κορυφαίες στιγμές τους το remix του "Heartless" των WhoMadeWho, του "In Your Eyes" των Camelphat, του "Stay A While" των Royksopp και του "Waterfall" από την Tomorrowland Records. Η συνεργασία τους με την Vintage Culture στο "Fallen Leaf" και η κυκλοφορία του "Night After Night" από τους Afterlife - το τελευταίο κατατάσσεται ανάμεσα στα 10 πιο δημοφιλή κομμάτια του Beatport - αναδεικνύουν την ευελιξία και την απήχησή τους.

Τα τελευταία 2 χρόνια, οι Fideles έχουν καθιερωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην ηλεκτρονική μουσική, εμφανιζόμενοι στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως τα Tomorrowland, Sziget Festival και Junction 2, ZAMNA EU και σε πολλές συναυλίες στο Amsterdam Dance Events. Το κοινό τους στη Νότια Αμερική έχει αυξηθεί μέσω εξαιρετικών συναυλιών στο Ritvales στην Κολομβία, στο BOMA Festival στη Βραζιλία και στο BAUM Festival στην Κολομβία.

Στο επίπεδο των κλαμπ, οι Fideles έχουν παίξει σε εμβληματικούς χώρους της Ίμπιζα, εμφανιζόμενοι μαζί με τον David Guetta και τον Fisher σε γεμάτες συναυλίες στο Hi Ibiza, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Camelphat στο Pacha Ibiza και δίνοντας σετ στο Amnesia Ibiza. Κερδίζοντας υποστήριξη από γνωστά ονόματα της βιομηχανίας όπως ο David Guetta και ο Pete Tong, ενώ συμμετέχουν σταθερά στις μεγαλύτερες λίστες αναπαραγωγής dance του Spotify έχουν καθιερωθεί ως ένα print που διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της ηλεκτρονικής σκηνής.

Η επιρροή τους εκτείνεται πέρα από την dancefloor, με εμφανίσεις στο Essential Mix του BBC Radio 1, στο Circoloco Radio και στην κορυφαία σειρά mix του Apple Music που ηχογραφήθηκε στο Hi Ibiza και αλλού. Με πάνω από 1,2 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, 250.000 ακολούθους στο Instagram και αυξανόμενο αριθμό ακολούθων στο YouTube και το TikTok, οι Fideles συνεχίζουν να προσφέρουν συναισθηματικά ταξίδια που βρίσκουν απήχηση στο κοινό παγκοσμίως.

FIDELES live in Patras, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Royal Theater

Έναρξη: 22.00.

Res: 2610 223443

Presale: more.com