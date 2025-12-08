Μια μαγική βραδιά από την Cantelena στο Royal Theater

Η Cantelena Χορωδία Πάτρας παρουσιάζει τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία «ChristmasHolyNight», την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Royal Theater, σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο πνεύμα των ημερών.

Στη συναυλία συμμετέχει η Παιδική και η Γυναικεία Χορωδία της Cantelena υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου-Αραβαντινού, καθώς και η ορχήστρα Ionian Brass Quintet, με αρχιμουσικό τον Σωκράτη Άνθη, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και έργα από το διεθνές ρεπερτόριο.

Μια βραδιά γεμάτη φως, αισθητική και γιορτινή ατμόσφαιρα, που υπόσχεται να αγγίξει το κοινό μέσα από ήχους, μελωδίες και αριστουργηματικές ενορχηστρώσεις.

IONIANBRASS – Βιογραφικό Συνόλου

Το κουιντέτο χάλκινων πνευστών IonianBrass δημιουργήθηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και τη μακρόχρονη επαγγελματική δράση των μελών του στον χώρο των χάλκινων πνευστών και της μουσικής δωματίου. Με έδρα την Κέρκυρα – έναν τόπο με πλούσια και βαθιά ριζωμένη παράδοση στη μουσική πνευστών – το σύνολο έχει θέσει ως βασικό στόχο την ανάδειξη και ερμηνεία έργων Επτανησίων συνθετών, τιμώντας την ιδιαίτερη τοπική μουσική κληρονομιά.

Παράλληλα, το ρεπερτόριό του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών: κλασική μουσική, διασκευές παραδοσιακής και ελαφράς μουσικής, κινηματογραφικά θέματα, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις για χάλκινα πνευστά. Η ευελιξία και η καλλιτεχνική ποιότητα του συνόλου το καθιστούν ικανό να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ποικίλες συναυλιακές απαιτήσεις.

Σημαντική πτυχή της δράσης του IonianBrass αποτελεί και η εκπαιδευτική του παρουσία. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια, καθώς και στην ωδειακή εκπαίδευση και στις φιλαρμονικές μπάντες. Το σύνολο έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια για τα χάλκινα πνευστά, που συχνά συνοδεύονται από διαλέξεις σχετικά με την ιστορία των συνόλων πνευστών και τη σύγχρονη διδακτική των χάλκινων.

Μέλη του συνόλου

Σωκράτης Άνθης – Τρομπέτα

Καλλιτεχνικός Διευθυντής & Αρχιμουσικός της ΦΕ «Μάντζαρος», καθηγητής Τρομπέτας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Ωδείο Κέρκυρας, επίτιμος Διδάκτορας του ΤΜΣ – ΙΠ.

Σπύρος Ελ Τσαμπάν – Τρομπέτα

Φοιτητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σπουδαστής Τρομπέτας & Ανωτέρων Θεωρητικών στο Ωδείο Κέρκυρας, μουσικός της ΦΕ «Μάντζαρος».

Κώστας Σαίνης – Κόρνο

Καθηγητής κόρνου, έκτακτος συνεργάτης Συμφωνικών Ορχηστρών, μέλος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, μουσικός της ΦΕ «Μάντζαρος».

Σπύρος Ρουβάς – Τρομπόνι

Συνθέτης, Διδάκτορας του ΤΜΕΤ – ΠΑΜΑΚ, Αναπληρωτής Αρχιμουσικός της ΦΕ «Μάντζαρος», καθηγητής Ωδείου Κέρκυρας & Ιονίου Ωδείου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Επτανησιακής Μουσικής της Χορωδίας Κέρκυρας.

Παναγιώτης Τόμπρος – Τούμπα

Τελειόφοιτος σπουδαστής τούμπας στο Ωδείο Κέρκυρας, δάσκαλος της Σχολής Τούμπας & μουσικός της ΦΕ «Μάντζαρος».





ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

CantelenaΧορωδία, Μαιζώνος 159, Πάτρα

Από 04/12 18:00 – 21:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 273 668