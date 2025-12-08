Η 6η ποιητική συλλογή της Μαρίας Κανδύλη

Από τις εκδόσεις Πικραμένος
Μετά από εκδοτική σιωπή κάποιων μηνών, οιΕκδόσεις Πικραμένος επανέρχονται στην ενεργό δράση.
Η αρχή γίνεται με τη Μαρία Κανδύλη —εξαιρετική ποιήτρια— και την 6η ποιητική της συλλογή, «Εντός Εαυτού».
Πληροφορίες στις Εκδόσεις Πικραμένος, Τηλ: 2611112030, email: [email protected]. Λιανική και χονδρική πώληση στην Αθήνα: Όναρ, Μαυρομιχάλη 1 – Τηλ: 2103306124
