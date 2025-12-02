Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας: Ξεκινά στις 8 Δεκεμβρίου η προπώληση για το χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο

Αρχίζει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η προπώληση για το κοινό των αριθμημένων εισιτηρίων, του πολυαναμενόμενου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί, 20 και 21 Δεκεμβρίου, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 8.00 το βράδυ (ακριβώς).

Οι γιορταστικές και επίσημες αυτές συναυλίες, που ως γνωστόν, αποτελούν τις μεγαλύτερες Χριστουγεννιάτικες συναυλίες της πόλης μας, θα υλοποιηθούν με την αιγίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, αναφέρει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής.

400 ερμηνευτές σε ένα πρόγραμμα 3 ωρών, θα προσφέρουν τις πιο όμορφες στιγμές, που η μαγική μουσική των Χριστουγέννων προσφέρει κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο. Συμμετέχουν οι καταξιωμένοι και διαπρεπείς λυρικοί καλλιτέχνες της ΕΛΣ, Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο κολορατούρα) και Τάσος Αποστόλου (βαθύφωνος), η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Οργανισμού «SINFONICA», οι χορωδίες (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ- ΝΕΑΝΙΚΗ- ΜΙΚΤΗ- Γ.Φ.Σ. «ΕΜΜΕΛΕΙΑ») οι Ορχήστρες (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, «MUZICANTO», ΟΡΧΗΣΤΡΑ- ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ») του Οργανισμού, η Ακαδημία Χορού/Dance «A», της Ελένης Μπαλαφούτη και η Σχολή Χορού «Tanguera» Dance Academy, της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνει από τα γραφεία του Οργανισμού (Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 & 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα, www.polyphonikipatras.gr) αλλά και από το βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος» (Κορίνθου 274- Φιλοποίμενος).

