Χριστούγεννα στο Πολύεδρο - Το Πρόγραμμα της εβδομάδας 15 - 21 Δεκεμβρίου 2025

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της γιορτινής εβδομάδας 15 - 21 Δεκεμβρίου 2025, πριν τα Χριστούγεννα στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Την Τρίτη 16/12 στις 20.00 θα γίνει η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Ιωάννας Παπαγεωργίου «Προφορική παράδοση και νεοτερισμός. Η δομή των έργων του ελληνικού θεάτρου σκιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίπτωση της Πάτρας», από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Τριών Ναυάρχων 40.

Θα μιλήσουν οι:

Ευανθία Στιβανάκη, ομ καθηγήτρια Τμ. Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Άρης Μηλιώνης, αφυπηρετήσας καθηγητής Εφαρμογών Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και ερευνητής του θεάτρου σκιών της Πάτρας και Σπύρος Τούλιος διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, φιλόλογος.

Θα χαιρετίσουν οι:

Χρήστος Μπούρας, καθηγητής, Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Ξυδόπουλος, καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπ. Πατρών και ο

Παύλος Σκούρας, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Π. Καρναβάλι Πάτρας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Κατερίνα Αρβανίτη, καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Τετάρτη 17/12 στις 20.00 - «Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ανάμεσά μας. Από την εκδοτική στην πρόσληψη», με αφορμή την εκδοτική σειρά «Ανδρέας Καρκαβίτσας - Πεζά» του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.

Χαιρετισμός: Γ.Ι. Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας ΣΑΚΕ, Πανεπ. Πατρών.

Μιλούν οι:

Στέση Αθήνη (Ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Πατρών), Διηγήματα & Διηγήματα εκτός συλλογών

Κων/νος Χρυσόγελος (Επίκουρος Καθηγητής Παν. Πατρών), Η Λυγερή.

Σχολιάζουν οι επιμελητές:

Πέρσα Αποστολή (Επίκουρη Καθηγήτρια, ΔΠΘ),

Γεωργία Γκότση (Καθηγήτρια, Παν. Πατρών),

Θανάσης Κούγκουλος (Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ).



Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών- Ειδίκευση ΒΝΕΣ.

-Την Πέμπτη 18/12 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, «Με βελόνα και κλωστή» έμπνευση και καλή παρέα κατασκευάζουμε γούρια, στολίδια και μικρά δωράκια!

-Την Πέμπτη 18/12 στις 20.00 «Οι συγγραφείς της πόλης συναντούνται στο Πολύεδρο»

Συνάντηση που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια το Πολύεδρο για να γνωρίσουμε και να τιμήσουμε συγγραφείς που έχουν εκδώσει βιβλία τους τον τελευταίο χρόνο και ζουν στην πόλη, να γνωριστούν μεταξύ τους και με άλλους δημιουργούς.

-Την Παρασκευή 19/12 στις 20.00 Εγκαίνια της έκθεσης «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου».

Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.

Το Σάββατο 20/12 από 10.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και γράφουμε ευχές στα αγγλικά και στα ελληνικά με την Αγγλίδα συγγραφέα και εικονογράφο Louise Turley, παρέα με τους ήρωες των βιβλίων της.

-Την Κυριακή 21/12 στις 6 το απόγευμα Διαδραστική Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Όταν αντίκρισα το αστέρι μου» της Νεφέλης Μοσχόβου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τζιαμπίρης Πυραμίδα.

