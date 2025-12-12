«Η Έξοδος 200 χρόνια μετά» - Το Μεσολόγγι παρουσίασε το επετειακό του πρόγραμμα

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα «Γιώργος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπυρίδωνος Β. Διαμαντοπούλου, κατά την οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωστής Τσιακανίκας, ενώ η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την ΕΣΗΕΑ και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Δήμαρχος κ. Διαμαντόπουλος παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των επετειακών δράσεων, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο βάρος που αυτές φέρουν για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Έμφαση δόθηκε τόσο στη συμβολική διάσταση της Εξόδου όσο και στη σύγχρονη προοπτική της ιστορικής μνήμης.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ, κ. Μαρίας Αντωνιάδου, η οποία παρουσίασε τη νέα συλλεκτική βιβλιοφιλική έκδοση των «Ελευθέρων Πολιορκημένων» του Διονύσιου Σολωμού και αναφέρθηκε στη συμβολή της Ένωσης στις επετειακές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Σκιαδάς, μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ένωσης στη διάδοση του ιστορικού μηνύματος της Εξόδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιογραφικής κοινότητας στη διαχρονική ανάδειξη του γεγονότος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Μπάμπη Λέγγα από τις Εκδόσεις Φοίνικα, ο οποίος ανέλυσε τις τυπογραφικές επιλογές και την ιστορική τεκμηρίωση που συνοδεύουν τη νέα βιβλιοφιλική έκδοση των «Ελευθέρων Πολιορκημένων».

Η επιτυχής διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου ανέδειξε τον συντονισμό των συμμετεχόντων φορέων και την κοινή δέσμευση για έναν υψηλού επιπέδου εορτασμό της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου.

Το πρόγραμμα των Επετειακών Εκδηλώσεων ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη.

Εναρκτήρια Εκδήλωση της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων - Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας και των Χορωδιών της ΕΡΤ και των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων.

Θα ακολουθήσει 7-13 Φεβρουαρίου 2026 στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, Έκθεση Έργων Μαθητικού Εικαστικού Διαγωνισμού, Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Βραβεύσεις – Τιμητικές διακρίσεις.

• Πανελλήνιος Εικαστικός Μαθητικός Διαγωνισμός

• «Μικροί Ξεναγοί στο Μεσολόγγι»

• Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

• «Μεσολόγγι- Ιερή Πόλη» - Mythic Revolutions TT RPG

• Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου εμπνευσμένο από τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

*Στις 14 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Σάββατο στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα λάβει χώρα:

▪ Συμπόσιο Αδελφοποιημένων Πόλεων

▪ Διεθνές Δίκτυο Πόλεων & Φορέων του Φιλελληνισμού.

Το Μεσολόγγι τιμά τους Έλληνες και Φιλέλληνες αγωνιστές με αδελφοποιήσεις πόλεων, καθώς και τη δημιουργία Διεθνούς Δικτύου Φιλελληνισμού, προωθώντας τις αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και την παγκόσμια απήχηση του φιλελληνικού ιδεώδους.

Για το πλήρες πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων δείτε εδώ.