Η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου "φώτισε" το Ευρωκοινοβούλιο: Το βίντεο της εκδήλωσης

Η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων ως ευρωπαϊκό σύμβολο
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο της εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ευρωπαίων θεσμικών, ιστορικών και πολιτικών εκπροσώπων.
Στην εκδήλωση, η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων, τιμήθηκε όχι μόνο ως ένα διαχρονικό σύμβολο αλληλεγγύης και ελευθερίας αλλά αναγνωρίστηκε ταυτόχρονα η σημασία της Εξόδου ως κομβικού σημείου της ευρωπαϊκής ιστορίας και ενοποίησης.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε ο Δρ. Mark Mazower, Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ.
