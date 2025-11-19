Η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου "φώτισε" το Ευρωκοινοβούλιο: Το βίντεο της εκδήλωσης

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο της εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ευρωπαίων θεσμικών, ιστορικών και πολιτικών εκπροσώπων.

Στην εκδήλωση, η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων, τιμήθηκε όχι μόνο ως ένα διαχρονικό σύμβολο αλληλεγγύης και ελευθερίας αλλά αναγνωρίστηκε ταυτόχρονα η σημασία της Εξόδου ως κομβικού σημείου της ευρωπαϊκής ιστορίας και ενοποίησης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε ο Δρ. Mark Mazower, Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ.